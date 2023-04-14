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pixabay.com Сегодня, 09:16
185
Сегодня, 09:16
185
Фото: pixabay.com

В Казахстане ужесточат регулирование ставок по микрокредитам

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка решили снизить предельные значения вознаграждений по микрокредитам. Согласно проекту постановления, ограничения могут коснуться договоров, заключенных с физлицами до 45 календарных дней, передаёт BaigeNews.kz

В документе указывается, что предельное значение вознаграждения по беззалоговым микрокредитам граждан на срок до 45 календарных дней составит не более 0,8 процента в день. При этом сумма вознаграждения не должна превышать:

  • 20 процентов от суммы микрокредита, не превышающего 25 МРП;
  • 15 процентов от суммы микрокредита, равного или превышающего 25 МРП.

При этом предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, взятого под залог имущества, планируют установить в размере одного процента в день, но не более 20 процентов от суммы микрокредита, выданного на срок до 45 календарных дней.

Если срок договора превышает 45 календарных дней, то предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом, составит не более 0,8 процента в день.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что документ разработан в целях реализации указа президента "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения".

Проект открыт для обсуждения на портале "Открытые НПА" до 28 апреля 2023 года.

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Сегодня, 09:16
185
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