В Казахстане ужесточат наказание за двойное гражданство

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Казахстане планируют ужесточить наказание за двойное гражданство, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщила на брифинге в Астане официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, в этом году в законодательство будут внесены поправки для ужесточения ответственности за умышленное сокрытие другого гражданства.

"Чтобы не было последствий при принятии иного гражданства, бывшим гражданам Казахстана, выехавшим в другие страны и принявшим иное гражданство, необходимо в течение 30 суток обратиться в консульское учреждение Казахстана для регистрации утраты гражданства”, — добавила Шугыла Турлыбек.

Сейчас за скрытие факта наличия двойного гражданства предусмотрен штраф до 200 МРП (684 000 тенге) либо выдворение за пределы РК.

В прошлом году за двойное гражданство в Казахстане наказали 841 человека, из них 138 выдворили из страны, остальных оштрафовали.