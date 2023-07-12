- Космический мониторинг показал масштабы обмеления Каспийского моря 14:17 25
- Жара отступит, придут дожди: Метеорологи спрогнозировали погоду на три дня 13:52 162
- В Казахстане утвердили новые правила дорожного движения 13:31 128
- 100 миллионов тенге незаконно получили учителя школ, работники детсадов и училищ в Актюбинской области 13:27 113
- Шарипханов рассказал президенту о предстоящей трансформации МЧС 12:36 218
- В каких случаях будут перекрывать дороги в Казахстане 12:15 187
- Шокирующие нарушения выявили в частных детсадах Кызылординской области 12:07 271
- По факту драки в столичном ТРЦ с участием боксёра Шуменова начато расследование 11:47 398
- "Снова обыграет Жабер"- в США оценили шансы Рыбакиной на Уимблдон 11:45 303
- О подозреваемом в истязаниях студенте-медике рассказали в столичном вузе 11:35 647
- В этом году тарифы на комуслуги в Казахстане вырастут на 10-30% — премьер 11:32 241
- Из-за аварии на ПНХЗ заправлять машины газом в Павлодаре начали по талонам 11:02 324
- По итогам 1 полугодия темп роста экономики Казахстана составил 5% - правительство 10:36 346
- Житель ВКО организовал бизнес по переправке иностранцев через госграницу в Россию 10:32 424
- Семь тысяч гектаров сухостоя сгорели в ЗКО 10:30 398
- Блогер из Шымкента открыл онлайн-казино в TikTok и попал под следствие 10:25 385
- Спецоперацию по ликвидации двух криминальных групп провели в трех городах Казахстана 10:07 450
- Общественницу оштрафовали за ремонт дороги своими силами в Алматинской области 09:40 553
- В Яндексе появилась бесплатная услуга инватакси в Астане 09:20 412
- Токаеву пожаловались на дефицит воды в Мангистауской области. Президент поручил решить проблему 08:38 467
- Почти 50 детей отравились в детских садах российского Орска 08:28 408
- Главу турагентства осудили в Атырау за обман клиентов 07:41 445
- В Актобе судят бывшего акима области 06:21 810
- Питомцев зоопарка Караганды накормили мороженым 05:33 578
- Приговорённого к смертной казни освободят из казахстанской колонии 04:56 2586
- Десятки семейных дебоширов поместили в спецприёмник Атырау 03:35 500
- Новые должности предложат полицейским Костаная после скандала с наркотиками 02:47 613
- В Астане ищут виновных в организации стихийной свалки близ жилых домов 01:10 551
- Рейс FlyArystan из Уральска в Алматы перенесли на 12 часов 00:18 670
- Это специально обученные люди - Дина Тансари о том, как женщин вербуют в сексуальное рабство 11.07.2023 727
- За разлитую серную кислоту предприниматель заплатит штраф в 2 млн тенге 11.07.2023 575
- Мошенник сдавал приезжим несуществующие квартиры в Астане 11.07.2023 554
- Врачи рассказали, как обезопасить себя от "летних" инфекций 11.07.2023 544
- Мужчина и восьмилетняя девочка погибли в пожаре в Темиртау 11.07.2023 611
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 779
- 26 лошадей погибли от удара молнии в Жамбылской области 11.07.2023 643
- Какой будет погода 12 июля в Казахстане 11.07.2023 627
- Подростков наградили за помощь в задержании грабителя в Костанае 11.07.2023 642
- Нефти нет: "КазМунайГаз" закроет совместный с "Лукойлом" проект "Женис" 11.07.2023 671
- Суд признал Закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов" соответствующим Конституции 11.07.2023 572
- Члена ОПГ из Казахстана задержали в Бишкеке 11.07.2023 627
- Мост через Есентай в Алматы расширят до восьми полос 11.07.2023 674
- Прививать или нет: врачи рассказали правду об обязательных прививках 11.07.2023 713
- 830 гектаров камыша сгорело в Атырауской области 11.07.2023 571
- Профессиональный и массовый спорт: как финансируется Sport Qory 11.07.2023 544
- Избиение мужчины с ребёнком в ТРЦ Астаны прокомментировали в полиции 11.07.2023 977
- Тело пропавшего туриста нашли спустя восемь дней в Туркестанской области 11.07.2023 823
- Дизайнер из Петропавловска представила коллекцию на неделе моды в Париже 11.07.2023 920
- Узнать за 5 минут: кто и как охраняет леса Казахстана 11.07.2023 588
- Вице-министр по ЧС подал рапорт об отставке после критики Токаева 11.07.2023 499
- Токаеву рассказали о продовольственной безопасности Астаны 11.07.2023 676
- Приговор участникам нападения на аэропорт вынесли в Алматы 11.07.2023 823
- Ернар Лазар получил должность в администрации президента Казахстана 11.07.2023 584
- Розе Рымбаевой неожиданно подарили автомобиль 11.07.2023 4363
- 250 казахстанских компаний представили продукцию на выставке в Екатеринбурге 11.07.2023 672
- У больницы появились долги: в управздраве Шымкента рассказали, почему уволили трансплантолога 11.07.2023 1021
- КНБ проводит досудебную проверку по павлодарскому нефтезаводу 11.07.2023 1150
- Вдвое сократилось количество букмекерских контор в Казахстане 11.07.2023 616
- "Я решил, что больше не буду оперировать" - известный трансплантолог сделал громкое заявление и уволился с работы 11.07.2023 8967
- Второй раз за лето закроют на ремонт одну из оживлённых магистралей столицы 11.07.2023 591
- В Астане проходит международный шахматный фестиваль в честь 25-летия столицы 11.07.2023 748
- Токаев заявил о недальновидности и бездействии властей Астаны 11.07.2023 610
- В каких районах столицы вместо ЖК построят скверы и школы 11.07.2023 727
- В МИИР утвердили стоимость проезда по БАКАД 11.07.2023 667
- Турнир проходил по категории "Дальность": зэки состязались в запуске бумажных самолетиков 11.07.2023 736
- На казахстанские банкноты вернут подпись главы Нацбанка 11.07.2023 635
- На грани банкротства: Почти на 20% сократились площади промышленных теплиц в Казахстане 11.07.2023 661
- Смертельное ДТП у столба LRT: водитель был трезв 11.07.2023 738
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 668
- Из-за ветра почти на сутки без света в Уральске остались жители двух тысяч домов 11.07.2023 549
- Адское потепление: казахстанцы пишут, что 50-градусная жара продлится месяц 11.07.2023 955
- Какие вещи нельзя брать в поезд: памятка пассажирам 11.07.2023 874
- В Казахстане изменили границы трёх областей 11.07.2023 906
- Павлодарцы готовятся к самой сильной в истории региона жаре 11.07.2023 787
- Как наказали костанайских полицейских, подозреваемых в торговле наркотиков 11.07.2023 706
- Вооружённых участников ОПГ задержали в Алматы во время спецоперации КНБ 11.07.2023 1023
- Для уничтожения саранчи в Костанайскую область везут дополнительные препараты 11.07.2023 674
- Умер "генерал" казахстанской экономики Сайлау Байзаков 11.07.2023 906
- Арестован глава дирекции развития спорта по олимпийским видам акимата Астаны 11.07.2023 1160
- Назначен новый глава комитета торговли МТИ РК 11.07.2023 651
- LOADING...
Сегодня, 13:31
128
128Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов
В Казахстане утвердили новые правила дорожного движения
Постановлением правительства в Казахстане утверждены новые правила дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.
В целом они повторяют текст сводов, утверждённых ранее.
Однако, теперь водитель механического транспортного средства обязан:
- Иметь при себе и по требованию уполномоченных на то должностных лиц органов внутренних дел, органов транспортного контроля передавать им для проверки: водительское удостоверение на право управления транспортным средством либо временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения, за исключением выданных в Казахстане, при наличии документа, удостоверяющего личность водителя; свидетельство о государственной регистрации транспортного средства, за исключением выданного в РК, либо документ, свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство; путевой лист, документ на провозимый груз (товарно-транспортную накладную) и иные установленные законодательством Республики Казахстан документы на транспортное средство;
- Остановить транспортное средство по требованию сотрудника органов внутренних дел, транспортного контроля в форменной одежде об остановке транспортного средства путём подачи сигнала с помощью громкоговорящего устройства, жестом руки или жезлом, направленных на транспортное средство, с одновременным сигналом свистка, которые должны быть понятны водителю и поданы своевременно с тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку;
- Не покидать транспортное средство без принятия мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства, а также в случае его остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения;
- Пройти по требованию сотрудника органов внутренних дел освидетельствование на состояние опьянения;
- При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями;
- Пройти проверку знаний настоящих Правил в случаях, установленных Кодексом об административных правонарушениях;
- Предоставить транспортное средство: медицинским работникам, следующим в попутном направлении для оказания медицинской помощи, а также, независимо от направления движения, медицинским работникам, сотрудникам органов внутренних дел и органов национальной безопасности для транспортировки граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также при проведении антитеррористических операций с возмещением затрат; сотрудникам органов внутренних дел для транспортировки транспортных средств, поврежденных при дорожно-транспортных происшествиях, проезда к месту стихийного бедствия, а также сотрудникам органов внутренних дел, Службы государственной охраны Республики Казахстан и органов национальной безопасности в других предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях;
- При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь), не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номерной знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия; сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 раздела 1 Правил; освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно; при необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.
При управлении мотоциклом водители должны быть в застёгнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застёгнутого мотошлема.
Водителю запрещается:
- Управлять транспортным средством без водительского удостоверения на право управления транспортным средством либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения, за исключением выданных в РК, в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя;
- Управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического); под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения;
- Управлять неисправным транспортным средством, транспортным средством, не прошедшим обязательный технический осмотр, за исключением транспортных средств категорий M1, возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта;
- Управлять транспортным средством, владелец которого в установленных законодательством РК случаях не заключил договор обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств и (или) договор обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами;
- Управлять транспортным средством в случаях отсутствия государственных регистрационных номерных знаков или их несоответствия регистрационным документам;
- Передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, кроме обучаемых вождению, не имеющим при себе водительского удостоверения либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения, на право управления транспортным средством данной категории, за исключением выданных в РК, в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя, или не указанного в путевом (маршрутном) листе, либо лицам, не имеющим права управления или лишенным права управления транспортным средством;
- Пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них;
- При управлении транспортным средством пользоваться телефоном либо радиостанцией, за исключением их использования посредством применения наушников или громкой связи;
- Управлять транспортным средством с недействующей рабочей тормозной системой или рулевым управлением, неисправным сцепным устройством (в составе поезда), а в тёмное время суток на дорогах без искусственного освещения или в условиях недостаточной видимости - с не горящими (отсутствующими) фарами и (или) задними габаритными огнями, во время дождя или снегопада - с неисправными стеклоочистителями ветрового стекла;
- Употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника органов внутренних дел, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.
Эксплуатация транспортных средств запрещается в случаях:
- Наличия технических неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, их несоответствия техническим регламентам, стандартам, правилам и руководствам по их технической эксплуатации, а также их переоборудования без соответствующего согласования;
- Исключён в соответствии с постановлением правительства РК от 23.06.15 года.
- Несоответствия номеров узлов и агрегатов, установленных на транспортном средстве, данным, внесенным в регистрационные документы на транспортное средство, а также если узлы и агрегаты, установленные на транспортном средстве, имеют скрытые, поддельные и измененные номера;
- Отсутствия регистрационных документов;
- Непрохождения обязательного технического осмотра, за исключением транспортных средств категории M1, возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта;
- Отсутствия государственных регистрационных номерных знаков или их несоответствия установленным требованиям и регистрационным документам;
- Незаключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и (или) договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами;
- Если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (согласно приложению);
- Управления автомобилем с прицепом, не предназначенным для движения в составе с ним;
- Наличия технических неисправностей рельсовых транспортных средств, создающих угрозу безопасности дорожного движения, а также если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям Правил технической эксплуатации рельсовых транспортных средств, утвержденных уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций;
- Оборудования транспортных средств специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, не входящих в перечень оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, утвержденный правительством РК;
- Установки государственных регистрационных номерных знаков транспортного средства в местах, не предусмотренных требованиями законодательства РК в сфере дорожного движения;
- Отсутствия на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы, спереди и сзади знака "Опасный груз".
Есть пункты, касающиеся и пешеходов:
- Пешеходы двигаются по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся на креслах-колясках без двигателя, двигаются по краю проезжей части дороги (на дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части дороги), если их движение по тротуарам или обочинам создаёт помехи для других пешеходов.
- При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы двигаются по велосипедной дорожке или идут в один ряд по краю проезжей части дороги (на дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части дороги).
- Вне населенных пунктов при движении по проезжей части дороги пешеходы идут навстречу движению транспортных средств.
- Лица, передвигающиеся на креслах-колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед по краю проезжей части дороги, следуют по правой стороне дороги по ходу движения транспортных средств.
В жилой зоне запрещается:
- Сквозное движение транспортных средств;
- Движение транспортных средств вне проезжей части дороги;
- Учебная езда;
- Стоянка с работающим двигателем;
- Стоянка грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонны, автобусов вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест;
- Подавать звуковой сигнал, включать громкую музыку;
- Стоянка на тротуарах, газонах, детских и спортивных площадках.
При выезде из жилой зоны водители уступают дорогу другим участникам движения.
Уточняется, что новые правила дорожного движения начнут действовать с 21 июля.
Поделитесь:
-
Trend news
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 778
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 666
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 20187
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 2932
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1140
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6219
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2430
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1531
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 1867
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 1969
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1446
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1432
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2217
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5339
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 1720
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1302
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4531
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4236
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2760
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 2895
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1670
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3396
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 2790
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1791
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 1819
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 1922
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13201
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2269
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1716
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2798
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3549
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2523
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 2900
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2351
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2836
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3340
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 2863
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2728
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2163
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3136
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1846
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4077
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3054
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 179055
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2177
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4683
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5330
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 4754
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3814
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3059
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 7709
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2696
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22036
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3748
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 16432
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5287
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11551
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3392
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5147
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3651
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3568
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 3912
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4004
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 4488
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3123
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4156
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28252
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2720
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3319
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3251
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3429
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2990
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 3949
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 3070
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 4103
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 12052
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 30721
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 3111
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 3355
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 3682
-
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 978
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1435
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1374
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1518
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1550
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1475
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1837
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1785
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1372
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 1815
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1519
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1552
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1721
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2007
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1796
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1562
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1672
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1560
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2188
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1673
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 1857
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2690
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 1991
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1756
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 1975
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1736
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1694
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1639
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1895
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2429
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2024
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1896
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 3824
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2142
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 2896
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3765
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2366
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2324
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 38739
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2142
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3286
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2621
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2450
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3246
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2668
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2762
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3147
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3148
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3490
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4070
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4558
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 3949
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3373
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3431
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3053
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4234
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5231
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4354
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3752
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3219
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4030
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3060
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3498
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3398
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3812
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4002
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3559
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4018
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4214
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 5942
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4491
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6267
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4712
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4423
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 4023
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4929
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 3644
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 4074
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 5361
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 3755