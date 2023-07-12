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BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 13:31
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Сегодня, 13:31
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Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В Казахстане утвердили новые правила дорожного движения

Постановлением правительства в Казахстане утверждены новые правила дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

В целом они повторяют текст сводов, утверждённых ранее.

Однако, теперь водитель механического транспортного средства обязан:

  1. Иметь при себе и по требованию уполномоченных на то должностных лиц органов внутренних дел, органов транспортного контроля передавать им для проверки: водительское удостоверение на право управления транспортным средством либо временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения, за исключением выданных в Казахстане, при наличии документа, удостоверяющего личность водителя; свидетельство о государственной регистрации транспортного средства, за исключением выданного в РК, либо документ, свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство; путевой лист, документ на провозимый груз (товарно-транспортную накладную) и иные установленные законодательством Республики Казахстан документы на транспортное средство;
  2. Остановить транспортное средство по требованию сотрудника органов внутренних дел, транспортного контроля в форменной одежде об остановке транспортного средства путём подачи сигнала с помощью громкоговорящего устройства, жестом руки или жезлом, направленных на транспортное средство, с одновременным сигналом свистка, которые должны быть понятны водителю и поданы своевременно с тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку;
  3. Не покидать транспортное средство без принятия мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства, а также в случае его остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения;
  4. Пройти по требованию сотрудника органов внутренних дел освидетельствование на состояние опьянения;
  5. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями;
  6. Пройти проверку знаний настоящих Правил в случаях, установленных Кодексом об административных правонарушениях;
  7. Предоставить транспортное средство: медицинским работникам, следующим в попутном направлении для оказания медицинской помощи, а также, независимо от направления движения, медицинским работникам, сотрудникам органов внутренних дел и органов национальной безопасности для транспортировки граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также при проведении антитеррористических операций с возмещением затрат; сотрудникам органов внутренних дел для транспортировки транспортных средств, поврежденных при дорожно-транспортных происшествиях, проезда к месту стихийного бедствия, а также сотрудникам органов внутренних дел, Службы государственной охраны Республики Казахстан и органов национальной безопасности в других предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях;
  8. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь), не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номерной знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия; сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 раздела 1 Правил; освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно; при необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.

При управлении мотоциклом водители должны быть в застёгнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застёгнутого мотошлема.

Водителю запрещается:

  1. Управлять транспортным средством без водительского удостоверения на право управления транспортным средством либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения, за исключением выданных в РК, в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя;
  2. Управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического); под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения;
  3. Управлять неисправным транспортным средством, транспортным средством, не прошедшим обязательный технический осмотр, за исключением транспортных средств категорий M1, возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта;
  4. Управлять транспортным средством, владелец которого в установленных законодательством РК случаях не заключил договор обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств и (или) договор обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами;
  5. Управлять транспортным средством в случаях отсутствия государственных регистрационных номерных знаков или их несоответствия регистрационным документам;
  6. Передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, кроме обучаемых вождению, не имеющим при себе водительского удостоверения либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения, на право управления транспортным средством данной категории, за исключением выданных в РК, в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя, или не указанного в путевом (маршрутном) листе, либо лицам, не имеющим права управления или лишенным права управления транспортным средством;
  7. Пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них;
  8. При управлении транспортным средством пользоваться телефоном либо радиостанцией, за исключением их использования посредством применения наушников или громкой связи;
  9. Управлять транспортным средством с недействующей рабочей тормозной системой или рулевым управлением, неисправным сцепным устройством (в составе поезда), а в тёмное время суток на дорогах без искусственного освещения или в условиях недостаточной видимости - с не горящими (отсутствующими) фарами и (или) задними габаритными огнями, во время дождя или снегопада - с неисправными стеклоочистителями ветрового стекла;
  10. Употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника органов внутренних дел, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.

Эксплуатация транспортных средств запрещается в случаях:

  1. Наличия технических неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, их несоответствия техническим регламентам, стандартам, правилам и руководствам по их технической эксплуатации, а также их переоборудования без соответствующего согласования;
  2. Исключён в соответствии с постановлением правительства РК от 23.06.15 года. 
  3. Несоответствия номеров узлов и агрегатов, установленных на транспортном средстве, данным, внесенным в регистрационные документы на транспортное средство, а также если узлы и агрегаты, установленные на транспортном средстве, имеют скрытые, поддельные и измененные номера;
  4. Отсутствия регистрационных документов;
  5. Непрохождения обязательного технического осмотра, за исключением транспортных средств категории M1, возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта;
  6. Отсутствия государственных регистрационных номерных знаков или их несоответствия установленным требованиям и регистрационным документам; 
  7. Незаключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и (или) договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами;
  8. Если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (согласно приложению);
  9. Управления автомобилем с прицепом, не предназначенным для движения в составе с ним;
  10. Наличия технических неисправностей рельсовых транспортных средств, создающих угрозу безопасности дорожного движения, а также если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям Правил технической эксплуатации рельсовых транспортных средств, утвержденных уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций;
  11. Оборудования транспортных средств специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, не входящих в перечень оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, утвержденный правительством РК;
  12. Установки государственных регистрационных номерных знаков транспортного средства в местах, не предусмотренных требованиями законодательства РК в сфере дорожного движения;
  13. Отсутствия на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы, спереди и сзади знака "Опасный груз".

Есть пункты, касающиеся и пешеходов:

  1. Пешеходы двигаются по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся на креслах-колясках без двигателя, двигаются по краю проезжей части дороги (на дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части дороги), если их движение по тротуарам или обочинам создаёт помехи для других пешеходов.
  2. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы двигаются по велосипедной дорожке или идут в один ряд по краю проезжей части дороги (на дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части дороги).
  3. Вне населенных пунктов при движении по проезжей части дороги пешеходы идут навстречу движению транспортных средств.
  4. Лица, передвигающиеся на креслах-колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед по краю проезжей части дороги, следуют по правой стороне дороги по ходу движения транспортных средств.

 В жилой зоне запрещается:

  1. Сквозное движение транспортных средств;
  2. Движение транспортных средств вне проезжей части дороги;
  3. Учебная езда;
  4. Стоянка с работающим двигателем;
  5. Стоянка грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонны, автобусов вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест;
  6. Подавать звуковой сигнал, включать громкую музыку;
  7. Стоянка на тротуарах, газонах, детских и спортивных площадках.

При выезде из жилой зоны водители уступают дорогу другим участникам движения.

Уточняется, что новые правила дорожного движения начнут действовать с 21 июля.

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Сегодня, 13:31
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