open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Казахстане упразднят миграционную службу и административную полицию
gov.kz Сегодня, 11:27
287
Сегодня, 11:27
287
Фото: gov.kz

В Казахстане упразднят миграционную службу и административную полицию

На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления Правительства, согласно которому в Казахстане планируют упразднить два комитета, входящие в состав МВД. Распустить планируют Комитет административной полиции и Комитет миграционной службы министерства, передаёт BaigeNews.kz.

Таким образом, в МВД останутся два ведомства - главное командование Национальной гвардии РК и Комитет уголовно-исполнительной системы.

В пояснительной записке к постановлению сообщается, что упразднение комитетов не требует дополнительных затрат или изменения законодательства.

В проекте документа говорится, что упразднение проводится по поручению Президента о создании в МВД Служб по аналогии с другими правоохранительными органами (ГП, АПК, КНБ).

"Реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. Категория оплаты труда и предельные специальные звания председателей комитетов и их заместителей останутся без изменений. Принятие проекта не повлечёт негативных социально-экономических и (или) правовых последствий. Принятие проекта МВД  позволит реализовать принцип единства подходов к организации прохождения правоохранительной службы, унифицировать организационную структуру МВД, социальное и материальное обеспечение сотрудников по аналогии с другими правоохранительными органами, перестроить работу преобразованных подразделений МВД, обеспечив самостоятельность и повысив уровень ответственности их руководителей при принятии решений, привлечь для замещения этих должностей квалифицированными кадрами с большим опытом", - говорится в документе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#полиция #МВД #миграционная служба
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:27
287
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх