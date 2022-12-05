В Казахстане упразднят миграционную службу и административную полицию

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На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления Правительства, согласно которому в Казахстане планируют упразднить два комитета, входящие в состав МВД. Распустить планируют Комитет административной полиции и Комитет миграционной службы министерства, передаёт BaigeNews.kz.

Таким образом, в МВД останутся два ведомства - главное командование Национальной гвардии РК и Комитет уголовно-исполнительной системы.

В пояснительной записке к постановлению сообщается, что упразднение комитетов не требует дополнительных затрат или изменения законодательства.

В проекте документа говорится, что упразднение проводится по поручению Президента о создании в МВД Служб по аналогии с другими правоохранительными органами (ГП, АПК, КНБ).