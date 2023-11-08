В Казахстане удвоилось количество кибератак за год
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За девять месяцев 2023 года было зафиксировано около 18,5 тыс инцидентов информационной безопасности — на 56,2% больше, чем годом ранее. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.
Тогда как, в аналогичном периоде 2022 года количество таких атак сократилось на 21,9% за год, до 11,8 тыс. случаев.
"Большая часть кибератак в текущем году пришлась на заражение компьютеров вредоносными вирусами, сетевыми червями и троянами: 3 тыс. случаев, годовой рост — на 71,2%.
Часто наблюдались также такие инциденты, как ботнеты (3 тыс. случаев), отсутствие доступа к интернет-ресурсу (813 случаев), фишинг (628 случаев), несанкционированный доступ и модификация содержания интернет-ресурса (317 случаев), отказ в обслуживании (118 случаев)", - пишет издание.
За шесть месяцев 2023 годаобъём оказанных услуг в области кибербезопасности в Казахстане достиг 7,5 млрд тг — сразу в 2 раза больше, чем годом ранее.
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