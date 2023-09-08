В Казахстане сократился экспорт и добыча угля

С начала года наблюдается снижение объемов экспорта казахстанского угля. По итогам января–июня текущего года Казахстан экспортировал 13 млн тонн каменного угля на сумму 370,8 млн долл. США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Как отмечают аналитики, в натуральном выражении сокращение объёма экспорта составило 20,4%, в денежном — 18,9%.

"В страны СНГ отправили 8,3 млн тонн угля — на 24,2% меньше, чем годом ранее. Основным импортёром угля из РК ожидаемо стала Россия: 7,4 млн тонн, минус 27,2% за год. В тройку ключевых стран также вошли Кыргызстан и Узбекистан", - говорится в сообщении.

Между тем, по данным energyprom.kz, экспорт в такие страны как Польша, Латвия и Турция составил 4,7 млн тонн угля — на 12,7% меньше, чем в прошлом году. В денежном выражении объём экспорта сократился на 12,3%, до 264 млн долл. США.

Кроме того уменьшилась добыча угля на 2% за год.