В Казахстане собрали около 60% урожая: хватит ли хлеба и муки на год

Казахстанские фермеры собрали почти 60 процентов урожая, в том числе 6,9 миллиона тонн пшеницы. Об этом сообщили в Минсельхозе, передаёт BaigeNews.kz.

"10,3 миллиона гектаров посевных убрано в Казахстане на сегодня, что составляет 59,9 процента от запланированной площади. Намолочено 9,5 миллиона тонн сельхозкультур, в том числе 6,9 миллиона тонн пшеницы", - пояснили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что в вегетационный период фермеры в южных регионах столкнулись с засухой, а в северных - с проливными дождями, что сказалось на состоянии посевов и качестве собранного урожая.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия ожидаемого урожая зерновых будет достаточно для полного обеспечения Казахстана хлебом, мукой и макаронами. В стране имеется большой объем высококачественного зерна урожая прошлого года. Экспортный потенциал в виду снижения урожайности снизится, однако республика сохранит свои позиции на традиционных экспортных рынках", - сообщили в Минсельхозе.

Для стабилизации цен на хлеб из муки первого сорта Продкорпорацией реализуется продовольственное зерно. Механизм впервые применён в прошлом году. Результатом стало обеспечение сырьём хлебопекарных предприятий и поставка хлеба на отечественные рынки по фиксированной цене.

Сейчас важной задачей остаётся оказание поддержки аграриям.

"Министерством энергетики выделены необходимые объёмы дизтоплива, предназначенного для сушки зерна. Сформированы графики отгрузки 64 тысяч тонн солярки с НПЗ. В информационной системе gosagro.kz ведётся приём электронных заявок от ХПП областей. Перепроверена готовность всех хлебоприёмных предприятий, дано поручение обеспечить их круглосуточное функционирование. Акиматами взят на контроль вопрос адекватности цен на услуги по сушке, при обнаружении фактов необоснованного роста тарифов будут приниматься меры. Всего по республике ёмкость хранения зерна составляет 29,9 миллиона тонн", - заявили в Минсельхозе.

В индивидуальном порядке прорабатываются вопросы пролонгации кредитов для фермеров без выставления штрафных санкций, что позволит сохранить хорошую кредитную историю в будущем.

Продкорпорацией начата экспертиза имеющихся запасов зерна на пригодность их к использованию в качестве семян. То зерно, которое будет соответствовать параметрам, будет складировано отдельно. Такое зерно по заявкам областей будет отпускаться фермерам в качестве товарного кредита при проведении посевных работ.

При плане 1,9 миллиона тонн семян зерновых произведена засыпка 695,4 тысячи тонн или 35 процентов.