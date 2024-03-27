В Казахстане снова похолодает в ближайшие дни
Сегодня, 16:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:14Сегодня, 16:14
47Фото: baigenews.kz
Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
В ближайшие дни погоду Казахстана будет формировать обширный циклон из районов Екатеринбурга.
"Быстро перемещаясь через территорию страны, он принесет с собой осадки, а в горных районах ожидается переход дождя в мокрый снег. И если северные регионы еще не успели насладиться теплыми весенними днями, то жители южных областей почувствуют значительное понижение температуры воздуха уже к 30 марта", - говорится в сообщении.
Циклон также принесет с собой усиление ветра на большей части страны, а на севере ожидается гололед.
Самое читаемое
- 7-летнюю Милану Давыдову убили на глазах у брата: прокурор озвучил подробности в суде
- Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе". Что о нём известно
- Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Народного правительства СУАР
- Костанаец явился на суд в нетрезвом виде и был арестован
- В Жетiсу бизнесменам вернули более 50 млн тенге