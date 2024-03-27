В Казахстане снова похолодает в ближайшие дни

Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

В ближайшие дни погоду Казахстана будет формировать обширный циклон из районов Екатеринбурга.

"Быстро перемещаясь через территорию страны, он принесет с собой осадки, а в горных районах ожидается переход дождя в мокрый снег. И если северные регионы еще не успели насладиться теплыми весенними днями, то жители южных областей почувствуют значительное понижение температуры воздуха уже к 30 марта", - говорится в сообщении.

Циклон также принесет с собой усиление ветра на большей части страны, а на севере ожидается гололед.