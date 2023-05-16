В Казахстане снова подорожали билеты на поезд

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Цены на железнодорожные перевозки в Казахстане за год выросли на 27 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Аналитики портала уточняют, что проезд в пригородном поезде подорожал на 25 процентов, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения — на 28,2 процента, в купейном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения — на 27,5 процента.

Больше всего подорожали билеты в Шымкенте - сразу на 73,8 процента за год, а также в Жетысуской (плюс 46,8 процента) и Кызылординской (плюс 39,6 процента) областях.

Меньше всего выросли цены в Восточно-Казахстанской (плюс 4,5 процента), Актюбинской (плюс 10,4 процента) областях и Алматы (плюс 12,7 процента).

По итогам первого квартала 2023 года железнодорожным транспортом перевезено 4,8 миллиона пассажиров — на 14,1 процента больше, чем годом ранее. Несмотря на рост, показатели всё ещё не достигли "докоронакризисный" период. Так, по сравнению с январём–мартом 2020-го показатели текущего года меньше на 0,5 процента, по сравнению с январём–мартом 2019 года — на 7,8 процента.

Пассажирооборот в 2023 году составил 3,8 миллиарда пассажиро-километров за первый квартал — на 11,4 процента больше, чем годом ранее.

Самые значительные показатели были зафиксированы в Астане: 1,3 миллиона пассажиров, плюс 36,7 процента за год. Следом идут Актюбинская и Кызылординская области. Наименьшие показатели железнодорожных пассажироперевозок - в Алматинской области.