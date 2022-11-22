В Казахстане снизился спрос на автокредиты

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Казахстанцы стали реже подавать заявки на автокредитование, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка. В регуляторе связали это с отстутствием автомобилей для продажи.

"Снижение спроса на автокредиты в отчетном квартале связано с продолжившейся задержкой поставок автомобилей в салоны. К тому же отдельным крупным банком были повышены ставки вознаграждения на автокредиты, что также отразилось на сокращении спроса. Так, в отчетном квартале доля отказа по поступившим заявкам в сегменте автокредитования сохранилась на уровне 88% аналогично показателю предыдущего квартала", - сообщили в Нацбанке.

По информации регулятора, увеличился спрос на ипотечные займы. Как считают эксперты, это связано с сезоном сдачи объектов в эксплуатацию. Однако количество поступивших заявок по ним сократилось с 258 тысяч до 183 тысяч заявок, что связано с возвращением спроса на предыдущие значения после его резкого роста во II квартале в отдельном банке.

"Наряду с этим, одни банки связывают рост спроса на потребительские займы с увеличением расходов населения на товары длительного пользования, тогда как другие объясняют это проведением маркетинговых акций и кампаний. Так, в отчетном квартале количество поступивших заявок по залоговым и беззалоговым потребительским займам выросло на 15,3% к/к и 10,3% к/к соответственно. В свою очередь, в условиях потребительского кредитования были смягчены требования к залоговому имуществу по займам с обеспечением, а в сегменте беззалоговых займов были ужесточены требования к платежеспособности клиентов, а также увеличены лимит и срок погашения кредитов", - отметили в пресс-службе НБ.

По сообщению регулятора, увеличился спрос на кредиты со стороны малого бизнеса. Общее количество поступивших кредитных заявок в отчетном квартале выросло на 35% квартал к кварталу (далее – к/к) до 417 тысяч, а средний размер заявки увеличился на 11% к/к до 25,9 миллиона тенге.

"Крупные банки объясняют приток кредитных заявок и увеличение их среднего размера в отчетном квартале выделением средств по государственной программе "Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы". Рост числа заявок также связан с развитием существующих либо запуском новых скоринговых кредитных продуктов. Спрос со стороны субъектов среднего предпринимательства на кредиты по итогам отчетного квартала сложился положительным. Так, число кредитных заявок выросло на 12% к/к, до 4,4 тысяч, а средний размер заявки снизился на 5%, до 251 миллиона тенге. Аналогично малому бизнесу основной рост числа заявок со стороны среднего предпринимательства приходится на беззалоговые кредитные продукты", - говорится в сообщении.

В большинстве банков спрос со стороны крупного бизнеса не изменился, но наблюдается снижение количества кредитных заявок в силу сезонных колебаний. В результате общее количество кредитных заявок снизилось на 23% к/к, до 156, а средний размер заявки уменьшился на 23%, до 5,8 миллиарда тенге. Коэффициенты одобрения по заявкам малого и крупного бизнеса на кредиты выросли, преимущественно, в крупных банках до 40% и 58% соответственно. В то же время, доля одобрения по заявкам среднего бизнеса на кредиты незначительно снизилась, составив 48%.