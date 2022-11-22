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В Казахстане снизился спрос на автокредиты
Казахстанцы стали реже подавать заявки на автокредитование, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка. В регуляторе связали это с отстутствием автомобилей для продажи.
"Снижение спроса на автокредиты в отчетном квартале связано с продолжившейся задержкой поставок автомобилей в салоны. К тому же отдельным крупным банком были повышены ставки вознаграждения на автокредиты, что также отразилось на сокращении спроса. Так, в отчетном квартале доля отказа по поступившим заявкам в сегменте автокредитования сохранилась на уровне 88% аналогично показателю предыдущего квартала", - сообщили в Нацбанке.
По информации регулятора, увеличился спрос на ипотечные займы. Как считают эксперты, это связано с сезоном сдачи объектов в эксплуатацию. Однако количество поступивших заявок по ним сократилось с 258 тысяч до 183 тысяч заявок, что связано с возвращением спроса на предыдущие значения после его резкого роста во II квартале в отдельном банке.
"Наряду с этим, одни банки связывают рост спроса на потребительские займы с увеличением расходов населения на товары длительного пользования, тогда как другие объясняют это проведением маркетинговых акций и кампаний. Так, в отчетном квартале количество поступивших заявок по залоговым и беззалоговым потребительским займам выросло на 15,3% к/к и 10,3% к/к соответственно. В свою очередь, в условиях потребительского кредитования были смягчены требования к залоговому имуществу по займам с обеспечением, а в сегменте беззалоговых займов были ужесточены требования к платежеспособности клиентов, а также увеличены лимит и срок погашения кредитов", - отметили в пресс-службе НБ.
По сообщению регулятора, увеличился спрос на кредиты со стороны малого бизнеса. Общее количество поступивших кредитных заявок в отчетном квартале выросло на 35% квартал к кварталу (далее – к/к) до 417 тысяч, а средний размер заявки увеличился на 11% к/к до 25,9 миллиона тенге.
"Крупные банки объясняют приток кредитных заявок и увеличение их среднего размера в отчетном квартале выделением средств по государственной программе "Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы". Рост числа заявок также связан с развитием существующих либо запуском новых скоринговых кредитных продуктов. Спрос со стороны субъектов среднего предпринимательства на кредиты по итогам отчетного квартала сложился положительным. Так, число кредитных заявок выросло на 12% к/к, до 4,4 тысяч, а средний размер заявки снизился на 5%, до 251 миллиона тенге. Аналогично малому бизнесу основной рост числа заявок со стороны среднего предпринимательства приходится на беззалоговые кредитные продукты", - говорится в сообщении.
В большинстве банков спрос со стороны крупного бизнеса не изменился, но наблюдается снижение количества кредитных заявок в силу сезонных колебаний. В результате общее количество кредитных заявок снизилось на 23% к/к, до 156, а средний размер заявки уменьшился на 23%, до 5,8 миллиарда тенге. Коэффициенты одобрения по заявкам малого и крупного бизнеса на кредиты выросли, преимущественно, в крупных банках до 40% и 58% соответственно. В то же время, доля одобрения по заявкам среднего бизнеса на кредиты незначительно снизилась, составив 48%.
"Отдельные банки отмечают ужесточение условий кредитования, связанное с незначительным ростом ставок вознаграждения, увеличением маржи и сокращением максимальных сроков по некоторым кредитным продуктам. В отчетном квартале ставки вознаграждения выросли, в основном в сегменте крупного бизнеса. В следующем квартале, по мнению крупных банков, спрос на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса сложится отрицательным, так как они планируют повышать процентные ставки по кредитам. При этом, отдельные банки ожидают незначительное увеличение спроса со стороны крупного бизнеса на фоне потенциального увеличения числа крупных заемщиков на рынке", - отметили в Национальном банке.
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