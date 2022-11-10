В Казахстане снизился индекс охвата населения высшим образованием

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По данным Бюро национальной статистики, численность студентов вузов в соотношении к населению 18-22 лет после максимального индекса 66,98 в 2019 году, ежегодно снижается и в 2021 году составил 62,64, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Аналитической службы "Атамекен".

Аналитички отмечают, что данный показатель у женщин значительно выше, чем у мужчин, 69,24 против 56,34. Студенческая пора, как правило, проходит в возрасте от 18 до 22 лет.

В Бюро национальной статистики учли стремительный рост рождаемости среди казахстанцев в 00-х годах, и отметили, что в ближайшие годы поколение 00-х будут или уже являются студентами. Так, согласно прогнозным расчётам, общая численность студентов в 2026 году составит более 800 тысяч человек, что выше на 39,3 процента, чем фактически было студентов в 2021 году.