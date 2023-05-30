В Казахстане снизилось число убийств, грабежей и разбойных нападений

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Меньше тяжких и особо тяжких преступлений стали совершать в Казахстане. Об этом сообщили на заседании Координационного совета РК под председательством генерального прокурора Берика Асылова, передаёт BaigeNews.kz.

На мероприятии обсуждали обеспечение законности, правопорядка и борьбы с преступностью, вопросы эффективности мер по профилактике правонарушений и возмещению ущерба, причинённого в результате преступлений.

"За последние три года общее число преступлений снижается. В этом году зарегистрировано меньше тяжких преступлений на 23,5 процента и особо тяжких – на 29 процентов. Сократилось количество убийств, грабежей, разбойных нападений, хулиганств", - сообщили в Генпрокуратуре.

Также на заседании рассмотрены вопросы детской преступности, преступных посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, семейно-бытового насилия, мошенничеств и других противоправных деяний.

По итогам обсуждений выработан ряд рекомендаций для уполномоченных органов.

Министерству внутренних дел предложено в рамках работы по внедрению видеонаблюдения определить "слепые" зоны в населённых пунктах и установить камеры в местах скопления людей, возле увеселительных заведений и ночных точек реализации алкоголя.

Кроме того, обеспечить учёт рисковых семей и дебоширов, с которыми постоянно проводить профилактическую работу.

Участниками совещания принято решение усилить межведомственное взаимодействие в борьбе с преступностью.

Региональным Комиссиям по профилактике правонарушений рекомендовано принять проактивные меры по устранению причин и условий совершения преступлений с учетом особенностей регионов.

Берик Асылов поручил областным прокурорам рассмотреть на координационных советах эффективность мер по профилактике преступлений, влияющих на безопасность граждан.

Перед органами расследования поставлена задача максимально использовать правовые инструменты для возмещения ущерба гражданам и государству, принимать для этого безотлагательные меры по ограничению в распоряжении имуществом преступников и их ареста.

Генеральный прокурор указал на важность решения задач по улучшению криминогенной ситуации и принятию действенных мер по предупреждению наиболее опасных видов преступлений.