В Казахстане решили сохранить розничный налог для МСБ

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Розничный налог в Казахстане теперь будет действовать на постоянной основе. Соответствующее изменение в налоговое законодательство принял сенат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

Розничный налог могут применять предприниматели, численность работников которых не превышает 200 человек, а доход составляет не более двух миллиардов тенге за календарный год. Налог будет уплачиваться по ставкам в четыре процента - при продаже физлицам и восемь процентов - для сделок с юрлицами.

Уточняется, что в зависимости от вида деятельности и места нахождения объекта маслихаты смогут понижать ставку с четырёх до двух процентов (на 50 процентов).

По словам председателя Президиума НПП "Атамекен" Раимбека Баталова, введение розничного налога на постоянной основе для бизнеса – большая победа, так как само понятие специального налогового режима предполагает упрощённый порядок исчисления и уплаты некоторых налогов, особенно для малого и микробизнеса.

"Мы рады, что розничный налог, который мы обсуждали в рамках Комитета МСБ Нацпалаты до COVID-19, и который был введён как временная мера во время пандемии, прочно прижился в нашей повседневной жизни. Мы, как Нацпалата, заинтересованная в снижении налоговой нагрузки на бизнес, рады, что теперь предпринимателям не нужно вставать на учёт по НДС независимо от полученного дохода. Это очень выгодно для большинства малого бизнеса. Это упрощает ведение бизнеса вбелую, это однозначно улучшит наши доходы, даст нам возможность развиваться, финансироваться, получать кредиты, иметь меньше потерь, вести бизнес более профессионально", — заявил Баталов.

Он также добавил, что предприниматели, применяющие розничный налог, смогут уплачивать единый платёж с доходов работников.

Перечень видов деятельности, попадающих под действие данного налога, определяет правительство РК. В настоящее время Нацпалата работает над его расширением.

Напомним, понятие розничного налога в Казахстане появилось во время пандемии COVID-19. Тогда в целях поддержки микро и малого бизнеса был введён специальный налоговый режим розничного налога со ставкой три процента по 114 видам деятельности.