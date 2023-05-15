В Казахстане разработают инструкции по работе с агрессорами

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Казахстанские общественники выпустят два методических пособия по работе с домашними тиранами и их жертвами. Инструкции предназначены для сотрудников кризисных центров и неравнодушных к проблеме бытового насилия граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Центра поддержки гражданских инициатив. Над разработкой пособий будут работать эксперты по гендерной политике, работе с агрессорами и сотрудники научно-исследовательского института социальных и гендерных исследований.

Проект "Комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами", в рамках которого будут выпущеныпособия, презентовали на площадке Центра поддержки гражданских инициатив представители общественного объединения "Женский луч". Он будет реализован в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях и в Астане.

Ожидается, что в рамках проекта заработает республиканский проектный офис, в котором сотрудники региональных отделений, инспекторы по защите женщин от бытового насилия, участковые инспекторы смогут пройти психологические онлайн-тренинги по повышению компетенций, а агрессоры будут получать консультации психологов, юриста и социального работника.

"Проводить образовательные тренинги или говорить об этой тематике важно, а зафиксировать алгоритм мер - большая ценность. По итогам онлайн-тренингов мы разработаем два пособия. Первое - по формированию навыков контроля агрессии, а второе - по организации консультационного кабинета коррекции агрессии. Если в первом пособии будет собран ряд практических и методологических инструкций для всех, кто работает с агрессорами, во второй методичке будут объединены технические и практические моменты по открытию, организации деятельности кризисных центров", - сообщила руководитель проекта Оксана Волкова-Михальская.

По её словам, применять методические инструкции начнут в следующем году.

Общий тираж пособий по работе с агрессорами составит 100 экземпляров.