В Казахстане растёт производство фильмов и количество киностудий

За год в Казахстане сняли 387 фильмов. Полнометражных из них - только 25 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Показатель на 56 единиц больше, чем в 2022 году.

Из полнометражных фильмов: 35 игровые, 50 – документальные, три – анимационные, девять - хроникальные.

"Всего число кинематографических организаций составило 98, в то время как в 2022 году съемками фильмов занималось 67 компаний. В 2023 году 39 процентов от всех посещений киносеансов пришлись на национальное кино – это 8,2 миллиона посещений", - уточнили в бюро.

В Казахстане работают 113 кинотеатров. Самое большое их количество в городах республиканского значения – Алматы (21), Астана (10), Шымкент (10).

В 2023 году проведено 985 тысяч киносеансов.