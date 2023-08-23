В Казахстане расследуют незаконную деятельности онлайн-казино "1WIN"

В Казахстане началось досудебное расследование по факту незаконной деятельности в стране онлайн-казино "1WIN", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

"Данное казино функционировало не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья. Помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи наших сограждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии", - говорится в сообщении.

В АФМ отметили, что денежные средства принимались через интернет-эквайринг и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним.