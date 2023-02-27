В Казахстане работают более 7 тысяч мигрантов из Китая, Индии и Турции

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Всего в стране трудится 13 496 иностранцев.

На 1 февраля 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 496 иностранных граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются: 570 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 000 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлечённой ИРС относится к третьей (специалисты) и четвёртой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 388 и 883 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 217 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 438 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 645 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 411 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96 процентов от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах строительства – 5 458 человек (42 процента); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 879 человек (11 процентов); сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 733 человек (четыре процента); обрабатывающей промышленности – 1 641 человек (семь процентов); профессиональной, научной и технической деятельности – 1 057 человек (восемь процентов).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 411 человек, Индия – 1 693 человека, Турция – 1 615 человек, Великобритания – 1 104 человека, Узбекистан – 391 человек.

Напомним, для защиты внутреннего рынка труда министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. На 2023 год она составила – 22 226 единиц (0,24 процента)