В Казахстане проверят директоров школ и детсадов, занимающих должности более семи лет

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Всех руководителей школ и детских садов, занимающих свои должности более семи лет, проверят на коррупционные риски. Об этом во время совещания с педагогами области Жетысу сообщил министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Министерством просвещения совместно с Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции проводится анализ коррупционных рисков при финансировании организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. По предварительным данным анализа имеются значительные коррупционные риски, связанные с конкурсными процедурами, трудоустройством, обеспечением местами детей в детсадах и школах, а также длительной несменяемостью директоров учреждений. Принято решение о проверке всех руководителей, занимающие должности более семи лет", — заявил Гани Бейсембаев.

Министр также отметил, что необходимо кардинально пересмотреть все направления образовательнойдеятельности и провести комплексную работу по искоренению коррупции в учреждениях.