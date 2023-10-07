В Казахстане презентовали книгу о главном криминальном авторитете 90-х — Рыжем Алмазе

Презентация прошла в Семее, на родине Несипбая Насенова, известного широкой публике под псевдонимом Рыжий Алмаз. Книга посвящена жизненному пути одного из лидеров казахстанского преступного мира 90-х, а написана на стыке двух жанров — документального и художественного, передаёт BaigeNews.kz.

Книга называется "Рыжий Алмаз: Цена предательства". Электронная версия издания вышла в сеть около месяца назад, а на днях состоялась официальная презентация проекта.

Фото: Альбина Халел

Автор идеи, Садыкан Ракишев, решил рассказать о личности Несипбая Насенова после знакомства с его родными, в частности — с отцом, который долгое время работал в Министерстве финансов и первым возглавил Налоговую службу Казахстана.

По мнению Садыкана, криминальный король Алматы проявлял не только ненависть к закону. Его сильными сторонами были умение договариваться, дисциплина, разностороннее развитие. Неоднозначная фигура в истории современного Казахстана оставила память, поэтому автор решил рассказать, кем был на самом деле Рыжий Алмаз.

"Я начал собирать материал о жизни Несипбая по воспоминаниям его родственников. Тех людей, которые знали его. Сначала я хотел создать документальный фильм, снимал на видео их рассказы. В ходе работы часть материала была потеряна, и я понял, что просто не потяну документальный фильм. Хотелось объединить накопленный материал, и я решил создать книгу", — поведал о начале создания проекта Садыкан Ракишев. — Рыжий Алмаз сам выбрал свой путь. Но кроме того он был необычным человеком. Говорят, что он умел невероятно коммуницировать с людьми, помогать им, и действительно имел влияние в Алматы".

В поиске автора, который бы мог превратить устные мемуары друзей и родных Рыжего Алмаза в читабельный текст, Садыкан Ракишев наткнулся на рецензию рассказа "Лифт" молодого астанинского писателя Адиля Койшибаева. Житель столицы с лёгкостью взялся за проект.

"Тема неоднозначная, но идея меня захватила. Потому что этот человек, несмотря на свой путь, был ярким, неординарным человеком. Прошло почти 25 лет со дня его смерти, но он всё равно будоражит умы. В книге расписан его путь — с момента как всё начиналось и тем, как всё в итоге для него закончилось. Мы не старались романтизировать Рыжего Алмаза, а хотели показать всё, как есть", — рассказал о проекте Адиль Койшибаев, который приехал в Семей на презентацию своей работы.

Адиль Койшибаев/ фото: Альбина Халел

Адиль работает аналитиком при Министерстве сельского хозяйства, составляет аналитические отчёты и создаёт бизнес-планы. Художественная литература — это хобби мужчины. На счету автора десятки рассказов и роман. За криминальную тему он взялся впервые. Поэтому нередко встречал моменты творческого поиска. Говорит, что сложнее всего было превратить воспоминания вторых и третьих лиц в повествование о главном герое. От идеи проекта до последней точки мемуаров прошло два года.

"Книга о Рыжем Алмазе — это не инструкция к применению. Она как раз рассказывает о том, что такое хорошо, а что - плохо. Да, Несипбай добился успеха, но конец был предсказуемым", — выдал мини-рецензию своей работы Адиль Койшибаев.

Презентация прошла в год 25-летия со дня смерти Несипбая Насенова, которого убили на вилле в пригороде Барселоны в возрасте 37 лет. У него осталось двое детей.

На презентации книги, выпущенной тиражом 200 экземпляров, собрались друзья, сослуживцы и родные Несипбая Насенова.