В Казахстане предлагают увеличить срок накопления на депозитах "Отбасы банка" до 8 лет

Министерством промышленности и строительства РК предлагается внесение изменений в действующие Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

По состоянию на 1 января текущего года порядка 135 тыс граждан направили свои средства с единовременных пенсионных выплат на депозиты в АО "Отбасы банк" и до настоящего времени не оформили ипотечные жилищные займы.

По информации АО "Отбасы банк", средний срок накопления необходимого первоначального взноса для получения жилищного займа составляет шесть лет.

"В этой связи, Министерством предлагается увеличения сроков накопления средств ЕПВ на депозитах АО "Отбасы банк" с 3 до 8 лет с целью улучшения жилищных условий граждан. Кроме этого, предлагается дать возможность супругам уступать депозиты АО "Отбасы банк", пополненные средствами из ЕПВ друг другу", - говорится в сообщении.

Также, как отметили в ведомстве, проектом приказа предлагается при расторжении договора с АО "Отбасы банк" о жилищных строительных сбережениях пополненная сумма с ЕПВ будет возвращена на специальный счет получателя, который в течение 20 рабочих дней сможет использовать данные средства на улучшение жилищных условий или направить их на лечение согласно Правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-18).

Планируемые поправки в действующие Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий находятся на обсуждении на портале Открытых данных НПА. После принятия всех замечаний и предложений проект Приказа будет направлен на согласование в заинтересованные государственные органы. Процесс всего согласования занимает порядка двух месяцев.