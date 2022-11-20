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ЦОК Мангистауской области Сегодня, 05:33
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Сегодня, 05:33
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Фото: ЦОК Мангистауской области

В Казахстане появится первый учебно-тренировочный комплекс для водолазов

В Актау построят первый в Казахстане учебно-тренировочный комплекс для подготовки водолазов военно-морских сил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Презентация проекта состоялась в Актау, на которой присутствовали представители акимата города и области, ВМС ВС РК, ДЧС. 
 
Отмечается, что комплекс строится с целью повышения обороноспособности страны и инженерного потенциала региона.
 
"В этом комплексе будут проходить подготовку водолазы на практике. Мы показываем правильную работу с устройствами. Водолазы учатся плавать в условиях противопотока и тренируются под водой. В бассейне глубиной пять метров они выполняют спасательные упражнения", - рассказал главный инженер проекта Толеген Жардем.

Строительство объекта началось в сентябре 2021 года. Площадь участка составляет 10 гектаров, стоимость проекта - 2,2 миллиарда тенге. Комплекс строится за счёт частных инвестиций, а именно компанией "Судовое оборудование и сервис", которая оказывает услуги по судоремонту и судостроению уже 12 лет.
 
Сроки сдачи в эксплуатацию комплекса не сообщаются. 

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#водолазы #вооруженные силы РК #Актау #строительство
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:33
79
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