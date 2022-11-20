В Казахстане появится первый учебно-тренировочный комплекс для водолазов

В Актау построят первый в Казахстане учебно-тренировочный комплекс для подготовки водолазов военно-морских сил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Презентация проекта состоялась в Актау, на которой присутствовали представители акимата города и области, ВМС ВС РК, ДЧС.

Отмечается, что комплекс строится с целью повышения обороноспособности страны и инженерного потенциала региона.

"В этом комплексе будут проходить подготовку водолазы на практике. Мы показываем правильную работу с устройствами. Водолазы учатся плавать в условиях противопотока и тренируются под водой. В бассейне глубиной пять метров они выполняют спасательные упражнения", - рассказал главный инженер проекта Толеген Жардем.