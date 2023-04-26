В Казахстане появится "комбо-билет" на самолёт и поезд

Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

В АО "НК "Казахстан Темир Жолы" разрабатывают новую услугу, которая позволит казахстанцам покупать один билет на авиаперелёт и поездку на поезде, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас у нас в проработке услуга "поезд+самолёт". Будет предоставлена возможность нашим пассажирам покупать один билет. Для примера, если наши пассажиры захотят воспользоваться вылетом через Астану, а сами находятся в городе Кокшетау, то они могут доехать поездом до Астаны, и с Астаны вылететь самолётом. Эта услуга будет заложена в один билет", - пояснил генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов на брифинге ведомства.

По его словам, данную услугу разработают до конца 2023 года.

Также для улучшения обратной связи с пассажирами АО "Пассажирские перевозки" запустило в пилотном режиме Телеграмм бот "KTZH_PP_BOT". Посредствам этого канала коммуникаций можно получить необходимую информацию о покупке и возврате билета, расписание своего поезда и другую справочные данные.

Кроме того, получить бесплатную консультацию пассажиры могут в справочной службе 1433 и через официальные аккаунты АО "Пассажирские перевозки" в соцсетях.