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В Казахстане появится 20 новых водохранилищ

Сегодня, 16:27
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 16:27
Сегодня, 16:27
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Фото: gov.kz

Глава министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на брифинге в Астане рассказал, чем будет заниматься его ведомство в ближайшее время, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.  

"Планируется реконструкция 15 действующих водохранилищ, строительство 20 новых водохранилищ, модернизация и цифровизация не менее 3,5 тысячи километров каналов. Работа в данных направлениях будет идти в рамках концепции развития системы управления водными ресурсами", - сказал Нуржигитов.

Министерство также разрабатывает Водный кодекс в новой редакции с учётом актуальных вопросов и новых вызовов. 

В проекте Водного кодекса:

  • ирригация и дренаж;
  • водоснабжение и водоотведение;
  • новые разделы по безопасности плотин.

В рамках проекта Водного кодекса предусматривается передача надзорных функций бассейновым инспекциям в целях повышения оперативности контроля за соблюдением лимитов водопользования, управление качеством поверхностных и подземных вод, а также прорабатываются вопросы государственной поддержки водного хозяйства.

"Новый проект Водного кодекса поднимет социально-экономическое положение страны. Также в отношении структуры министерства начата работа по увеличению штатной численности бассейновых инспекций в области использования и охраны водного фонда", - резюмировал спикер.

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