В Казахстане появится 20 новых водохранилищ

Глава министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на брифинге в Астане рассказал, чем будет заниматься его ведомство в ближайшее время, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Планируется реконструкция 15 действующих водохранилищ, строительство 20 новых водохранилищ, модернизация и цифровизация не менее 3,5 тысячи километров каналов. Работа в данных направлениях будет идти в рамках концепции развития системы управления водными ресурсами", - сказал Нуржигитов.

Министерство также разрабатывает Водный кодекс в новой редакции с учётом актуальных вопросов и новых вызовов.

В проекте Водного кодекса:

ирригация и дренаж;

водоснабжение и водоотведение;

новые разделы по безопасности плотин.

В рамках проекта Водного кодекса предусматривается передача надзорных функций бассейновым инспекциям в целях повышения оперативности контроля за соблюдением лимитов водопользования, управление качеством поверхностных и подземных вод, а также прорабатываются вопросы государственной поддержки водного хозяйства.