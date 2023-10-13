В Казахстане появится 20 новых водохранилищ
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Глава министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на брифинге в Астане рассказал, чем будет заниматься его ведомство в ближайшее время, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Планируется реконструкция 15 действующих водохранилищ, строительство 20 новых водохранилищ, модернизация и цифровизация не менее 3,5 тысячи километров каналов. Работа в данных направлениях будет идти в рамках концепции развития системы управления водными ресурсами", - сказал Нуржигитов.
Министерство также разрабатывает Водный кодекс в новой редакции с учётом актуальных вопросов и новых вызовов.
В проекте Водного кодекса:
- ирригация и дренаж;
- водоснабжение и водоотведение;
- новые разделы по безопасности плотин.
В рамках проекта Водного кодекса предусматривается передача надзорных функций бассейновым инспекциям в целях повышения оперативности контроля за соблюдением лимитов водопользования, управление качеством поверхностных и подземных вод, а также прорабатываются вопросы государственной поддержки водного хозяйства.
"Новый проект Водного кодекса поднимет социально-экономическое положение страны. Также в отношении структуры министерства начата работа по увеличению штатной численности бассейновых инспекций в области использования и охраны водного фонда", - резюмировал спикер.
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