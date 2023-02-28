В Казахстане потеряли интерес к российской валюте - исследование

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По данным Нацбанка РК, в январе 2022 года продажи рубля обменными пунктами оказались отрицательными. То есть в обменниках клиенты рубли чаще сдавали, чем покупали новые, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

"Разница большая – 7,3 миллиарда тенге. Это антирекорд: меньше не было по крайней мере с начала 2014 года. Да и в принципе отрицательный показатель – большая редкость. За девять предыдущих лет такое случалось лишь однажды – в сентябре 2022 года", — говорится в сообщении.

Чистые покупки обменными пунктами отмечаются в 10 регионах. Активнее всего рубли "сливали" в Алматы (продажи составили -3,4 миллиарда тенге) и Астане (-2,1 миллиарда тенге). В Актюбинской и Туркестанской областях превышение предложения над спросом со стороны клиентов отмечается третий месяц подряд.

В 10 регионах сальдо оказалось на минимуме по крайней мере с начала 2020 года.

А самый большой чистый спрос — в Павлодарской области: всего 516,6 миллиона тенге. Небывало низкий показатель для региона-лидера.