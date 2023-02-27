В Казахстане построят газоперерабатывающий завод мощность 4 млрд кубометров газа

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Планы по наращиванию производства товарного газа для внутреннего рынка рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Участники обсудили вопросы реализации новых проектов на месторождении Кашаган, в частности, строительства газоперерабатывающего завода мощностью один миллиард кубометров. В настоящее время на месте активно ведутся строительно-монтажные работы, обеспечена бесперебойная поставка оборудования. Запуск предприятия ожидается в 2025 году.

Кроме того, в рамках ожидаемого увеличения объёма добычи нефти на месторождении прорабатывается строительство ещё одного крупного газового завода на четыре миллиарда кубометров. Проект планируется реализовать в два этапа: две линии по два миллиарда кубометров.

Премьер-министр отметил необходимость ускорить подготовительную работу и уже в ближайшее время подписать детальную Дорожную карту по новому газовому заводу.

На совещании также рассмотрены некоторые вопросы транзита и импорта газа.