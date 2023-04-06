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Сегодня, 20:02
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85Фото: pixabay.com
В Казахстане поручили обследовать нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ
Первый вице-премьер Роман Скляр провёл совещание по ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По данным Минэнерго, в целом по стране совокупные запасы дизельного топлива составляют 308,56 тысяч тонн, что больше на 59 тысяч тонн по сравнению с запасом на 1 января 2023 года.
Однако в некоторых регионах отмечаются ограничения в реализации дизельного топлива на отдельных АЗС.
"Для обеспечения внутреннего рынка ГСМ поручено:
- региональным штабам (МИО, ДЗРК, ДГД, ДЭР, ДРЕМ) принять меры по комиссионному обследованию региональных нефтебаз в целях недопущения создания искусственного дефицита ГСМ;
- при наличии фактов нарушения соответствующим государственным органам провести расследование по антиконкуретным или доминантным действиям субъектов рынка", - сообщили в Минэнерго.
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