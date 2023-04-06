В Казахстане поручили обследовать нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ

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Первый вице-премьер Роман Скляр провёл совещание по ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Минэнерго, в целом по стране совокупные запасы дизельного топлива составляют 308,56 тысяч тонн, что больше на 59 тысяч тонн по сравнению с запасом на 1 января 2023 года.

Однако в некоторых регионах отмечаются ограничения в реализации дизельного топлива на отдельных АЗС.

"Для обеспечения внутреннего рынка ГСМ поручено: