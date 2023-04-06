  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Казахстане поручили обследовать нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ
pixabay.com Сегодня, 20:02
85
Сегодня, 20:02
85
Фото: pixabay.com

В Казахстане поручили обследовать нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ

Первый вице-премьер Роман Скляр провёл совещание по ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Минэнерго, в целом по стране совокупные запасы дизельного топлива составляют 308,56 тысяч тонн, что больше на 59 тысяч тонн по сравнению с запасом на 1 января 2023 года. 

Однако в некоторых регионах отмечаются ограничения в реализации дизельного топлива на отдельных АЗС.

"Для обеспечения внутреннего рынка ГСМ поручено:

  • региональным штабам (МИО, ДЗРК, ДГД, ДЭР, ДРЕМ) принять меры по комиссионному обследованию региональных нефтебаз в целях недопущения создания искусственного дефицита ГСМ;
  • при наличии фактов нарушения соответствующим государственным органам провести расследование по антиконкуретным или доминантным действиям субъектов рынка", - сообщили в Минэнерго.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:02
85
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх