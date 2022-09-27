В Казахстане осталось 19 000 праворульных машин

Фото: autonews.ru

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 19 000 машин с правым рулём. Об этом рассказал министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

Вопрос о возможности переоборудования праворульных машин на левый руль сейчас обсуждается, сказал Марат Ахметжанов.