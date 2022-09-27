open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


autonews.ru Сегодня, 14:52
447
Фото: autonews.ru

В Казахстане осталось 19 000 праворульных машин

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 19 000 машин с правым рулём. Об этом рассказал министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

Вопрос о возможности переоборудования праворульных машин на левый руль сейчас обсуждается, сказал Марат Ахметжанов. 

"С 2007 года есть законодательный запрет регистрации праворульного автотранспорта. В рамках поручения главы государства будет принято решение, сейчас оно рассматривается. На сегодня в Казахстане около 19 000 такого автотранспорта", - ответил он. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#автомобиль #МВД
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 14:52
447
Поделитесь:
Наверх