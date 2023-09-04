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В Казахстане оштрафовали две птицефабрики на 9,2 млн тенге

Сегодня, 14:47
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gov.kz Сегодня, 14:47
Сегодня, 14:47
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Фото: gov.kz

В Северо-Казахстанской области завершили расследование в отношении птицефабрик ТОО "Алекри" и ТОО "Адель Кус", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по защите и развитию конкуренции РК.

Решением Кызылжарского районного суда ТОО "Алекри" и ТОО "Адель Кус" привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафных санкций составила 9,2 млн тенге, которые поступили в бюджет в полном объеме.

Фабрики оштрафованы за антиконкурентные согласованные действия по установлению и поддержанию цен оптовой реализации куриного яйца.

В агентстве отметили, что в мае прошлого года решением суда, данные птицефабрики уже были подвергнуты к выплате штрафа за аналогичное нарушение, что повлияло на квалификацию правонарушения и размер наложенных штрафных санкций при текущем расследовании.

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