В Казахстане ограничат время использования планшетов в школах

Фото: oblgazeta.ru

Изменены санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования в нашей стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "Параграф".

В частности, исключено требование о том, что аудитории, учебные кабинеты, лаборатории должны размещаться на надземных этажах.

При этом помещения в подвальном и цокольном этажах объекта размещаются в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

В прежней редакции была норма, согласно которой эксплуатация помещений для пребывания обучающихся и воспитанников, медицинского назначения не допускалась в подвальных и цокольных этажах зданий.

Кроме того, внесено дополнение, согласно которому непрерывная длительность занятий в предшкольных классах и школах с видеотерминалом, персональным компьютером, планшетом и ноутбуком в течение учебного часа составляет:

1) в предшкольных, дошкольных группах (классах) и 1 классах – не более 15 минут;

2) во 2-3 классах – не более 20 минут;

3) в 4-5 классах – не более 25 минут;

4) в 6-8 классах – не более 25 минут;

5) в 9-11 (12) классах – не более 30 минут.