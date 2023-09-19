В Казахстане ограничат экспорт угля

В Казахстане введут меры по ограничению вывоза угля. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передаёт коррепондент BaigeNews.kz.

По словам министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, ограничение вывоза угля нужно для максимального обеспечения населения Казахстана углём для коммунально-бытовых нужд.

"Мы ввели ограничения по вывозу угля из страны автомобильным транспортом и в данный момент разрабатываем меры по ограничению экспорта угля.

К сожалению, у нас были случаи, когда социальный уголь вывозился из страны. Куплен он был дёшево, но продавался по экспортным ценам. Соответственно для того, чтобы максимально обеспечить население Казахстана углём для коммунально-бытовых нужд, для бытовых нужд и домохозяйств, мы вынуждены вводить меры по ограничению вывоза угля, чтобы наш социальный уголь не уходил на экспорт", - сказал Канат Шарлапаев на брифинге правительства.