В Казахстане ограничат экспорт угля
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В Казахстане введут меры по ограничению вывоза угля. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передаёт коррепондент BaigeNews.kz.
По словам министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, ограничение вывоза угля нужно для максимального обеспечения населения Казахстана углём для коммунально-бытовых нужд.
"Мы ввели ограничения по вывозу угля из страны автомобильным транспортом и в данный момент разрабатываем меры по ограничению экспорта угля.
К сожалению, у нас были случаи, когда социальный уголь вывозился из страны. Куплен он был дёшево, но продавался по экспортным ценам. Соответственно для того, чтобы максимально обеспечить население Казахстана углём для коммунально-бытовых нужд, для бытовых нужд и домохозяйств, мы вынуждены вводить меры по ограничению вывоза угля, чтобы наш социальный уголь не уходил на экспорт", - сказал Канат Шарлапаев на брифинге правительства.
По словам министра, на данный момент план по обеспеченности углём выполнен на 28,3 процента.
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