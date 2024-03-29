В Казахстане нужно замерять уровень хронической бедности – эксперт

Сферу социальной защиты населения в Казахстане необходимо переформатировать. По поручению президента планируется внести изменения в механизмы оказания социальной помощи и поддержки. По мнению доктора экономических наук, профессора Татьяны Притворовой, помимо этого требуется более пристальное изучение вопроса бедности в стране, так как он недостаточно исследован.

"Надо эту область детально изучать – через соцопросы, через запросы людей, детей, учителей и так далее. Должны быть системные целевые обследования. Такой работы у нас не проводится. Какова в стране ситуация с хронической бедностью? На этот вопрос ответа нет. Нам нужно знать цифры, тогда мы и увидим, куда движется этот показатель – хроническая бедность уменьшается или увеличивается? Как официальная статистика считает наши доходы? Она всех нас выстраивает в длинный ряд от нуля до максимума и ранжирует. И можно статистически провести черту бедности, примерно посмотреть, сколько людей на определенном уровне находится по достатку. Это могут корректно сделать только статистики, потому что они располагают цифрами. Они могут определить, у кого величина дохода отклоняется от черты бедности на 10%, их столько, у кого на 20% - столько", - обратила внимание Татьяна Притворова.

Развитые страны, отмечает она, все цифры публикуют открыто. К примеру, не скрывают высокие показатели хронической детской бедности в Англии. В этой стране обнародуют данные для оказания адекватной помощи тем, кто попал в ситуацию риска.

"Люди теряют возможность выходить на рынок труда и зарабатывать по разным причинам – безработица в том районе, где он проживает, болезнь и другие. Адресная помощь предназначена для того, чтобы оказать человеку эту помощь. Чтобы он свои проблемы решил и вышел на самообеспечение. А у нас этого не происходит, к сожалению", - констатировала спикер.

Порог бедности в стране также требует пересмотра в сторону повышения, отмечает эксперт. Сегодня в связи с инфляционными процессами показатель не отвечает современному уровню.

"Что касается самого размера черты бедности, то он, конечно, очень маленький. В Казахстане планировали к 2025-му году установить его на уровне 2/3 от медианного дохода. Я, когда считала года два назад, ради интереса, для себя, то получалось, что размер черты бедности, в таком случае поднимется на 5 тысяч тенге всего. С точки зрения покупательной способности, это мало. На эти деньги человек не выйдет из бедности, а для бюджета это очень большие деньги", - отмечает профессор.

При этом нужно понимать, что после повышения черты бедности увеличится количество людей, претендующих на социальную помощь. Среди них есть определенный процент ложных кандидатов.

"Много случаев, когда супруги решают развестись фиктивно, чтобы женщина в статусе матери-одиночки получала больше пособий. При этом они сохраняют отношения, даже вместе проживают. Когда же приходит мониторинг, проверка, они говорят, что просто отец пришел в гости к детям. Речь идет не о том, что мы хотим уличить в чем-то получателей АСП. Если мы хотим, чтобы мамы какую-то трудовую активность вели, можно ввести условие. Например, возраст младшего ребенка. Понятно, когда ребенок маленький, она сидит дома, когда же младший ребенок пошел в первый класс, нужно, чтобы она какие-то курсы по подготовке закончила, чтобы была у нее какая-то активность. Возможно, если люди будут знать, что такое условие действует, то уменьшится число таких псевдоразводов. Сегодня ничего не стоит развезтись людям, чтобы получать социальную помощь. Но в конечном счете хуже всего это сказывается на детях, которые видят, как родители обманывают государство. Ничего хорошего в этом нет. Развитие человеческого капитала детей – главное. Дети не должны страдать, они должны получать возможность посещать сад, школу и так далее", - подчеркивает профессор.

С другой стороны, есть также другие способы по оказанию социальной поддержки нуждающимся гражданам. Один из них – предоставление услуг.

"В целом во всем мире еще используется один очень хороший принцип, который гласит, что деньги возьмет каждый человек, никто не откажется от них, а услугу возьмет не каждый. Например, если в США местные органы доставляют социальную помощь, а ее получатели злоупотребляют ею, то соцпомощь в виде денег могут заменить на услугу. Это может быть бесплатный детский сад. То есть ребенок будет бесплатно ходить в детский сад, но денежная помощь уменьшится. Насколько я знаю, в Астане дети могут бесплатно посещать детские сады, но я не думаю, что такая возможность есть по всей стране. Логика принципа, о котором я говорю, такая: деньги возьмет каждый, а услугу только тот, кому она реально нужна", - говорит Татьяна Притворова.

Также можно применять сертификаты, номинированные на определенную сумму, с помощью которых получатели соцпомощи могут приобрести необходимые им продукты или товары, считает эксперт.

"Сертификат – это не деньги, но и не натуральные продукты. То есть получатель приходит в магазин с этим сертификатом и выбирает тот вид молочного питания, например, который ему нужен. У нас в Казахстане, например, пару лет назад к АСП сделали натуральный трансфер, выдавали помощь натурой (рубашки, продукты, что-то еще), но затем от этого отказались, потому что люди возмущались. Но, я думаю, что на самом деле можно было сертификаты людям выдавать, которые дают право, условно говоря, прийти в продуктовый магазин, выбрать уже именно то, что нравится. То если не нравится обладателю сертификату гречка, он не берет ее, берет геркулес. С этими натуральными благами всегда такая проблема, кроме школьных учебников, которые унифицированные", - отмечает спикер.

Как поясняет собеседница, предоставление помощи с использованием сертификатов сложнее как процедура, чем начисление прямой денежной помощи. Во-первых, сертификат необходимо выдать на руки, во-вторых, защитить его от подделок. Но они при этом повышают адресность в оказании социальной помощи.

"Здесь вопрос в том, чего мы больше хотим. Мы хотим адресности? Или мы хотим выйти с меньшими затратами? Но нужно учитывать, что любые механизмы контроля и механизмы адресности требуют затрат, только надо просчитывать, какие затраты меньше. А то, что значительная часть получателей АСП работают, здесь встает вопрос того, что в основном это люди низкой квалификации. Они не могут пойти работать на позицию, где платят больше, так как зачастую там и компетенции требуются. Библиотекарь же не пойдет шофером работать. Эти вещи не так просты, как они кажутся на первый взгляд. С этими людьми должна быть очень филигранная работа, поиск для них возможностей, которые дали бы им способность повысить свой доход", - отмечает эксперт.

Кроме того, во многих странах применяются налоговые вычеты. Они хороши для тех, кто или работает, или имеет именно в пользовании какие-то объекты, за которые выплачивают налог. Этот инструмент больше адресуется для работающих граждан, которые имеют налоговые обязательства. Для того, чтобы использовать эти вычеты надо иметь работу или какой-то объект, за который нужно платить налог.