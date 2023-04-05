В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат

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Депутаты мажилиса высказались о создании в Петропавловске "Народного совета трудящихся", который обвинили в сепаратизме. Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров заявил, что закон, предусматривающий наказание за такие действия, нужно ужесточить, передаёт BaigeNews.kz.

"Я не специалист в вопросах национальной безопасности. Но все же скажу так. Я сам из северного региона. Думаю, что нужно ужесточить закон с точки зрения, чтобы кто-то не посягал на нашу независимость, нашу неделимость. Тогда впредь будут думать, прежде чем, такие вопросы поднимать. Мы не должны их прощать просто так, за их извинения. Надо не прощать, надо наказывать. И когда один-два раза накажем, будет результат", - сказал Ходжаназаров.

По мнению депутата Азата Перуашева, в стране необходимо проводить работу по формированию единого самосознания.

"Наш коллега депутат по СКО Сергей Кинцель после этой информации сказал важную вещь: "Мы все казахи. Мы граждане одной страны, одной нации". И пока мы это не поймем, подобные вещи и провокации будут появляться. Нужна большая работа по формированию единого самосознания. Каждый на своем уровне должен быть в этом заинтересован", - отметил он.

Перуашев считает, что за подобные призывы нужно привлекать к ответственности.

Напомним, КНБ начал расследование по факту создания в Петропавловске "Народного совета трудящихся".

Ранее в соцсетях появился видеоролик, где "активисты" заявили о создании "Народного совета трудящихся" на основе Конституции Казахской ССР 1937 года. При этом на видео участники круглого стола называют Республику Казахстан "корпорацией" и цитируют различные конспирологические теории заговора.