В Казахстане начата дополнительная иммунизация против кори
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С 6 ноября в Казахстане началось кампания по дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита детям в возрасте 6-11 месяцев, с декабря – детям в возрасте 2-4 лет независимо от прививочного статуса кори, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РК.
По данным министерства, в стране отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. С начала 2023 года зарегистрировано 12 671 случаев кори, из них 10 563 заболевших это дети до 14 лет, подростков – 354, взрослых – 1 754. Регистрация кори отмечается во всех регионах страны.
Две трети случаев приходится на непривитых детей, в том числе по причине отказа от вакцинации – 5 286, медицинских противопоказаний – 1 555, недостижения прививочного возраста – 1 930, иные причины – 93. Еще 16% или 2 062 случая составляют лица с неизвестным прививочным статусом.
Для стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью принимаются меры срочного реагирования.
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