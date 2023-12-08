В Казахстане на гражданскую защиту не выделялось достаточно средств - Ашимбаев

В Сенате проходят парламентские слушания на тему гражданской защиты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Председатель Сената Маулен Ашимбаев, отметил, что в последние годы в стране произошло множество природных и техногенных катастроф, в результате которых пострадали несколько тысяч человек, есть погибшие.

"И это тревожная ситуация. Противопожарная безопасность является особо важной задачей. Имели место чрезвычайные ситуации в Костанайской области, в области Абай, крупные лесные пожары произошли. Данные ситуации показали бессистемность в работе ответственных за пожарную безопасность государственных органов и отсутствие четкого алгоритма действий. В Алматы произошла трагическая ситуация", - сказал он.

Спикер также обратил внимание на недостатки в системах промышленной безопасности, следствием которых являются аварии, имевшие место на шахтах Карагандинской области.

"Несвоевременные ремонтные работы, в ряде случаев превышение сроков эксплуатации техники, некачественные или несвоевременные ремонтные работы, несистемные проектно-технические решения приводят к трагедиям. В этом направлении мы должны проводить работу", - сказал он.

Кроме того, по словам Ашимбаева, не стоит упускать из виду сейсмическую безопасность.