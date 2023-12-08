В Казахстане на гражданскую защиту не выделялось достаточно средств - Ашимбаев
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В Сенате проходят парламентские слушания на тему гражданской защиты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz
Председатель Сената Маулен Ашимбаев, отметил, что в последние годы в стране произошло множество природных и техногенных катастроф, в результате которых пострадали несколько тысяч человек, есть погибшие.
"И это тревожная ситуация. Противопожарная безопасность является особо важной задачей. Имели место чрезвычайные ситуации в Костанайской области, в области Абай, крупные лесные пожары произошли. Данные ситуации показали бессистемность в работе ответственных за пожарную безопасность государственных органов и отсутствие четкого алгоритма действий. В Алматы произошла трагическая ситуация", - сказал он.
Спикер также обратил внимание на недостатки в системах промышленной безопасности, следствием которых являются аварии, имевшие место на шахтах Карагандинской области.
"Несвоевременные ремонтные работы, в ряде случаев превышение сроков эксплуатации техники, некачественные или несвоевременные ремонтные работы, несистемные проектно-технические решения приводят к трагедиям. В этом направлении мы должны проводить работу", - сказал он.
Кроме того, по словам Ашимбаева, не стоит упускать из виду сейсмическую безопасность.
"В целом обеспечение противопожарной безопасности и совершенствование системы промышленной безопасности, обеспечение безопасности инфраструктуры должны всегда быть в центре внимания государственных органов. В этой области необходимо исследовать и перенимать мировой передовой опыт и внедрять новые механизмы, широко использовать научный потенциал.
Также гражданская защита требует должного финансирования. Но за последние годы на многие мероприятия в данной сфере соответствующие средства не выделялись. Поэтому правительство и акиматы должны принимать системные и комплексные решения. Для государства главная задача – обеспечение безопасности граждан", - заключил он.
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