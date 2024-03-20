В Казахстане могут создать реестр товаров отечественного производства

Подробностями законопроекта по вопросам определения страны происхождения товаров поделились в министерстве торговли и интеграции, передает BaigeNews.kz.

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев на площадке СЦК рассказал, что существующие меры поддержки отечественных производителей работают в рамках госзакупок и у них есть недостатки.

"Индустриальные сертификаты и СТ – KZ в определенной степени дублируют друг друга, что приводит к увеличению затрат производителей на их получение. Экспертным организациям не предъявляются требования, для подтверждения их квалификации, степени ответственности, а также отраслевые особенности. Нет возможности проверить фактическое наличие производства. Казахстанская система подтверждения производства основана лишь на доле внутригосударственной стоимости и расчете адвалорной доли. Требование различных сертификатов и последующего включения в разные реестры. Нет единой государственной информационной базы для подтверждения производства", – сказал вице-министр.

Поэтому депутаты Сената инициировали законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты по вопросам определения страны происхождения товаров, рассказал Кайрат Балыкбаев.

"Во-первых, он предусматривает создание реестров товаров казахстанского происхождения взамен сертификатов: индустриального и СТ – KZ. Второе, это формирование отраслевыми государственными органами условий производства, направленных на повышение доли локализации, на увеличении доли казахстанского содержания в производимых товарах и на обеспечение прозрачности механизмов подтверждения происхождения производства", - рассказал Кайрат Балыкбаев.

Также Кайрат Балыкбаев отметил, что меры господдержки предлагают предоставлять только тем производителям, сведения о которых включены в реестр, как единственный источник сведений о казахстанском происхождении товара. Принять законопроект планируют в этом году.