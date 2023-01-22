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В Казахстане изменили требования к школьной форме
Из строгой классики – в удобный и повседневный образ. В Казахстане смягчили требования к школьной форме. Однако радуются от таких нововведений далеко не все. Предпринимателям теперь придется расширять товарную линейку одежды. А вот отечественные производители уже задумались, смогут ли они конкурировать с привозной продукцией и во сколько обойдется новое оборудование для шитья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Изменения стиля школьной одежды вызвали неоднозначную реакцию родителей. Казалось бы, с одной стороны, хорошо, что теперь дети могут ходить на уроки не только в строгом классическом стиле, но и разбавить свой повседневный облик теннисками, джемперами и водолазками. И это особенно актуально в холодное время года. С другой стороны, возникает много вопросов по поводу качества той самой школьной формы.
Татьяна Коршунова – мама семиклассницы. Подобные нововведения одобряет и считает, что дети действительно должны учиться в комфорте. Вот только стоимость этого самого комфорта сильно варьируется и многих бьет по карману. И в целом вместо постоянной переделки и споров по поводу формы Министерству просвещения стоило бы заняться не улучшением внешнего вида учащихся, а заглянуть в школьную программу, в которой очень много ошибок и пробелов, говорят родители.
"У нас нет такого качества товаров, чтобы можно было их бесконечно стирать. Состав школьной формы должен быть из натуральных тканей, то там такого не было. Большая часть – синтетика. Либо родитель идет на базар и покупает синюю форму и дешевые "стеклянные" рубашки, либо родитель идет в магазин – и он подороже: начинается от 7-8 тысяч, пиджак и брюки, и заканчивается 40-50-60 тысяч", - говорит Татьяна Коршунова.
И если раньше требовали единый цвет формы для всех школ республики, то теперь этот вопрос каждое учебное заведение будет индивидуально решать – как именно будут выглядеть дети в течение года. Что же касается избитой проблемы длины юбок для девочек, то и тут все права у руководства каждой школы. Однако с одной оговоркой: принимать все эти решения должны не только педагоги, но и родительские комитеты.
"Фасон, цвет школьной формы, длину школьной юбки опеределяет сама организация образования. В каждой школе свои требования по длине юбки. Если она нарушает его, конечно, школа принимает соответствующее решение в отношении родителя и учащегося", - отмечает представитель департамента Министерства просвещения РК Калкен Жахин.
А вот отечественные производители не очень рады подобным нововведениям, да еще и в середине учебного года. Постоянные изменения цвета и фасона, переход на дистанционное обучение, а после и вовсе свободная форма в школах сильно пошатнули производство. Кроме этого, пока нет четкого представления, как именно отреагирует рынок. А еще придется расширять производственную линейку, а это дополнительные и, главное, незапланированные расходы.
"Я считаю, что очень сильно влияет. Нужно перестраивать производственные линии. Где-то есть предприятия, не готовые к этому. Нужно закупать новое сырье. До конца не понимаем, как поведет себя рынок. Мой прогноз: с учетом где-то какой-то ассортимент будет в дефиците на рынке", - считает отечественный производитель Анвар Хилажаев.
Сейчас в школах страны учатся больше 3,5 миллионов детей. И с каждым годом их количество только растет. Отечественные производители утверждают, что бо́льшую часть формы в страну завозят контрабандой из соседних стран. А казахстанский производитель – на грани закрытия, поскольку в стране нет своего сырья для пошива и, самое главное, должной государственной поддержки.
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