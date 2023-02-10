В Казахстане издательства будут за свой счёт заменять учебники в случае обнаружения в них ошибок

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В республике повышена ответственность издательств за качество разработки учебников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Как сообщили в Республиканском научно-практическом центре экспертизы содержания образования, теперь в течение всего периода использования учебников и УМК в школах в случае обнаружения полиграфического брака, а также ошибок или других недостатков, допущенных в результате отступления от одобренной версии, утвержденной предметной экспертной комиссией, издательство обязано заменить учебные издания за свой счёт.

"Мы считаем, что такая правовая норма окажет положительное влияние на повышение качества школьной учебной литературы путём усиления взаимной ответственности всех вовлечённых сторон", – отметил руководитель Центра Елдос Нурланов.

Напомним, за последние три года министерством просвещения РК предпринят ряд законодательных мер, направленных на повышение объективности процедур государственной экспертизы, уточнение требований к экспертам, авторам и учебникам.

В 2020 году для предотвращения конфликта интересов у внешних экспертов по принципу "слепого рецензирования" введено "обезличивание" учебников, на сайте министерства стали открыто размещаться все действующие электронные версии бумажных учебников в формате pdf и epub. На издательства была возложена ответственность по проведению внутрииздательской экспертизы и обеспечение прохождения авторами обучающего курса по методологии разработки учебной литературы и критериям их оценивания.