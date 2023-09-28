В Казахстане хотят штрафовать бизнес за нарушение прав потребителей
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Минторговли и интеграции внесло на рассмотрение мажилиса проект закона, которым предлагается штрафовать бизнес за нарушение прав потребителей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Представил проект Закона "О защите прав потребителей" вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев.
По его словам, предлагаемые поправки направлены на повышение ответственности бизнеса и защиту потребительских прав населения.
"Предлагается ввести гражданскую правовую ответственность предпринимателя, налагаемое виде штрафа судом в пользу потребителя, чьи права были нарушены и не решены на досудебном этапе при обращении к предпринимателям. Размер штрафа составляет от 10% до 50% от суммы иска потребителя. Чем меньше сумма иска, тем больше размер штрафа, в пределах указанного выше", - заявил он.
Такая норма, по его словам, будет стимулировать потребителя на то, чтобы свой спор с потребителем решить до суда, так как если "он доведет это до суда и суд "навяжет" ему штраф, то значит, он должен будет возместить и сумму оплаченного товара, и штраф, и расходы, связанные с судом".
Законопроектом также предлагается дебюрократизировать алгоритм рассмотрения жалоб потребителей. При принятии данных поправок у потребителя будет свободный выбор способов защиты своих прав и напрямую подать иск в суд или при наличии состава административного правонарушения в госорган для привлечения к ответственности по КоАП.
Также разработчики предлагают ввести Институт Омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей. Предлагается также распространить правила защиты прав потребителей на сферы жилищно-коммунального потребления, связи, туризма, культуры, торговли, транспорта и иных сфер услуг для потребления, с целью защиты прав потребителей во всех сферах жизнедеятельности человека. Еще одна норма касается онлайн торговли.
"Касательно онлайн торговли за 6 месяцев 2023 года количество жалоб потребителей на сегмент электронной торговли увеличился на 411% (4795 шт.) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (937 шт.). Учитывая это, законопроектом предлагается закрепить недопустимость в договорах условий, нарушающих и ущемляющих права и законные интересы потребителей, также исключить правовые пробелы, в частности прировнять интернет-ресурсы, используемые в целях реализации товаров к "торговым объектам".
Это позволит привлекать к административной ответственности субъектов бизнеса по части 1 статьи 193 КоАП, за нарушение законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности", - резюмировал вице-министр торговли и интеграции.
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