В Казахстане хотят штрафовать бизнес за нарушение прав потребителей

Минторговли и интеграции внесло на рассмотрение мажилиса проект закона, которым предлагается штрафовать бизнес за нарушение прав потребителей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Представил проект Закона "О защите прав потребителей" вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев.

По его словам, предлагаемые поправки направлены на повышение ответственности бизнеса и защиту потребительских прав населения.

"Предлагается ввести гражданскую правовую ответственность предпринимателя, налагаемое виде штрафа судом в пользу потребителя, чьи права были нарушены и не решены на досудебном этапе при обращении к предпринимателям. Размер штрафа составляет от 10% до 50% от суммы иска потребителя. Чем меньше сумма иска, тем больше размер штрафа, в пределах указанного выше", - заявил он.

Такая норма, по его словам, будет стимулировать потребителя на то, чтобы свой спор с потребителем решить до суда, так как если "он доведет это до суда и суд "навяжет" ему штраф, то значит, он должен будет возместить и сумму оплаченного товара, и штраф, и расходы, связанные с судом".

Законопроектом также предлагается дебюрократизировать алгоритм рассмотрения жалоб потребителей. При принятии данных поправок у потребителя будет свободный выбор способов защиты своих прав и напрямую подать иск в суд или при наличии состава административного правонарушения в госорган для привлечения к ответственности по КоАП.

Также разработчики предлагают ввести Институт Омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей. Предлагается также распространить правила защиты прав потребителей на сферы жилищно-коммунального потребления, связи, туризма, культуры, торговли, транспорта и иных сфер услуг для потребления, с целью защиты прав потребителей во всех сферах жизнедеятельности человека. Еще одна норма касается онлайн торговли.