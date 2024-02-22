В Казахстане будут выращивать улиток в промышленных масштабах

В Жамбылской области итальянская компания Lumacheria Italiana в этом году планирует начать выращивать улиток в промышленных масштабах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата региона.

На встрече с советником акима области Даулеткожой Мамыровым представители компании отметили, что, выбор Жамбылской области обусловлен благоприятными природно-климатическими условиями, которые позволяют выращивать улитки в промышленных объемах в четыре раза дешевле, чем на мировом рынке.

Проект будет реализован в сотрудничестве с местной компанией "Meragro". Итальянская компания предлагает разделить проект на несколько этапов: наладить выращивание улиток на территории области, построить инкубатор, запустить производство кормов для них и построить предприятие по переработке улиточного мяса.

На начальных этапах объем инвестиции составит свыше двух миллионов евро. Компания готова обучать местных фермеров. Раковина и муцин — слизь, которую вырабатывает улитка, используются в косметологии. Мясо улитки является уникальным деликатесом и пользуется большим спросом во всем мире.

Жамбылская область будет первым регионом в Центральной Азии, где будут выращивать улитки в промышленных масштабах. Lumacheria Italiana — мировой лидер в улиточном производстве.