В Казахстане 26 тысяч осуждённых должны выплатить по искам 1,2 миллиарда тенге

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Сегодня в казахстанских колониях из 28 тысяч отбывающих наказание порядка 26 тысяч человек обязаны выплатить долги по искам, общая сумма которых превышает 1,2 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, попадая в места лишения свободы, заключённых не лишают возможности зарабатывать. Так, на данный момент в колониях трудоустроены 11 699 человек - 60,2 процента от общего числа трудоспособных.

К примеру, на предприятиях УИС работают около четырёх тыяч человек, в хозяйственной обслуге задействованы почти три тысячи осуждённых, а в ТОО и ИП – 5 тысяч. На территориях учреждений работает 241 субъект малого и среднего бизнеса, в которых трудоустроены более трёх тысяч осуждённых. А заключённые, трудоустроенные в РГП "Енбек", "Енбек-Оскемен" и в субъектах МСБ, имеют сдельную оплату труда. Размер их зарплаты зависит от объёма выполненных работ. И один осуждённый может получить от 25 до 80 тысяч тенге. В хозяйственной обслуге оплата труда фиксированная – от 30 до 75 тысяч тенге.

В МВД напомнили, что согласно действующему законодательству, вычеты из заработной платы осуждённого в счёт погашения иска не должны превышать 50 процентов от заработанной им суммы.

"Иски на большие суммы есть далеко не у каждого, и в целом осуждённым удается погасить задолженность перед потерпевшим или государством. Заключённые в этом заинтересованы, ведь наличие исковой задолженности влияет на возможность выйти на свободу по УДО. С начала текущего года осуждёнными погашено порядка 1,2 миллиарда тенге задолженности", - сообщили в МВД.

В министерстве отметили, что возможность трудоустроиться предоставляется каждому осуждённому, но какой именно специалист нужен на предприятии решает только работодатель. При этом новую специальность в колонии может получить каждый желающий. Обучают осуждённых в учреждениях минимальной безопасности профессиональные колледжи при управлениях образования. С начала 2020-2021 учебного года образование получили более двух тысяч человек.