В Караганде во второй раз "заминировали" ТРЦ
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в Караганде опять "заминировали" торгово-развлекательный центр City Mall. В последний раз ложная информация о заложенном взрывном устройстве поступала 31 октября. Сейчас полицейские ищут очередного "минера", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Сообщение о взрывном устройстве в ТРЦ в дежурную часть отдела полиции поступило 19 ноября в 19.49 часов. Сотрудники полиции осмотрели здание, бомбу не нашли.
В полиции напомнили, что автору сообщения грозит наказание в виде либо солидного штрафа, либо реального лишения свободы.
"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", проводятся мероприятия по установлению автора сообщения.
В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч МРП показателей (на сегодняшний день – более 17 миллионов тенге) или лишения свободы на срок до пяти лет", - сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
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