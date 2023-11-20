В Караганде во второй раз "заминировали" ТРЦ

в Караганде опять "заминировали" торгово-развлекательный центр City Mall. В последний раз ложная информация о заложенном взрывном устройстве поступала 31 октября. Сейчас полицейские ищут очередного "минера", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Сообщение о взрывном устройстве в ТРЦ в дежурную часть отдела полиции поступило 19 ноября в 19.49 часов. Сотрудники полиции осмотрели здание, бомбу не нашли.

В полиции напомнили, что автору сообщения грозит наказание в виде либо солидного штрафа, либо реального лишения свободы.