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autobuspark3.kz Сегодня, 19:34
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Фото: autobuspark3.kz

В Караганде подорожает проезд в автобусах за наличные

В городе вводят дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте.

В Караганде с 15 октября начнёт действовать дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

При использовании транспортной карты ONAY! стоимость поездки в автобусах и маршрутках останется – 80 тенге, для пенсионеров - 50 тенге, детей в возрасте от семи до 15 лет - 40 тенге, при оплате наличными - 150 тенге.

"Дифференцированный тариф будет действовать на автобусах городских и пригородных маршрутов. Отменяются доплаты за поездки в экспресс-маршрутах №118, 145", - сообщили в акимате.

В администрации пояснили, что введение дифтарифа необходимо по нескольким причинам.

"Во-первых, исходя из количества регистраций проезда по конкретным маршрутам можно будет отслеживать загруженность транспорта и планировать выведение на линию дополнительных автобусов. Во-вторых, позволит корректировать размер субсидий из госбюджета перевозчикам. В-третьих, электронная регистрация каждого пассажира покажет реальную картину по пассажиропотоку", - говорится в сообщении.

Электронная система оплаты проезда, осуществляемая компанией ONAY!, запущена в Караганде в декабре 2021 года.

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#Караганда #тарифы #транспортное движение #автобус
Журналист
Сегодня, 19:34
128
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