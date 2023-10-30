В Караганде эвакуировали посетителей торгового центра из-за сообщения о бомбе

В Караганде из ТРЦ City Mall эвакуировали посетителей и работников. Поступила информация о заложенной бомбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

"Всех посетителей, а также работников ТРЦ вывели за пределы здания. Экстренные службы города приступили к работе, а именно к обыску помещений ТРЦ. На место прибыли все экстренные службы города: полиция, спасатели и медики. Близко к зданию торгового центра людям запретили подходить, также вывезли все машины с парковки торгового дома City Mall", - пишет издание.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что во время обыска помещений торгового дома никакого взрывного устройства обнаружено не было.

"30 октября в 14.40 минут поступило сообщение, о том, что в торговом доме City Mall заложено взрывное устройство. Оперативным дежурным департаменте полиции Карагандинской области на место направлены, все службы. Полицией территория здания осмотрена. Никакого взрывного устройства обнаружено не было", - сообщил руководитель пресс-службы департамента полиции. В 15.45 минут была дана команда отбой.

Данный факт был зарегистрирован в полиции. В настоящее время полицейские разыскивают автора ложного сообщения об акте терроризма. Напомним, 17 октября "заминировали" сельский дом культуры, который располагается вблизи поселка Сарань.