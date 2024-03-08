В канун праздника столичные пожарные спасли девушку
Сегодня, 11:11
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Сегодня, 11:11Сегодня, 11:11
126Фото: gov.kz
Столичные огнеборцы ликвидировали пожар на пятом этаже жилого дома на проспекте Туран в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В квартире горели домашние вещи и мебель.Силами столичных пожарных в ходе тушения пожара с помощью спасательной маски из квартиры была спасена девушка, 1996 года рождения. Было задействовано более 25 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС Астаны", — сообщили пожарные.
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