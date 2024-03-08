В канун праздника столичные пожарные спасли девушку

Столичные огнеборцы ликвидировали пожар на пятом этаже жилого дома на проспекте Туран в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В квартире горели домашние вещи и мебель.Силами столичных пожарных в ходе тушения пожара с помощью спасательной маски из квартиры была спасена девушка, 1996 года рождения. Было задействовано более 25 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС Астаны", — сообщили пожарные.