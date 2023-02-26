В Камеруне 19 спортсменов пострадали от взрывов на массовом забеге

Фото: скриншот с видео

На юго-западе Камеруна прогремело несколько взрывов во время массового забега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Cameroon intelligence report.

ЧП произошло в городе Буэа во время международных соревнований Mount Cameroon Race of Hope, в которых участвовало 529 спортсменов из разных стран. Взрывы прогремели в трёх местах спустя несколько минут после начала забега. Одна из бомб взорвалась прямо возле дороги, по которой бежали участники.

"Передо мной бежали пять спортсменов. Когда я собирался их обогнать, бомба взорвалась и попала мне в ногу", — рассказал участник забега.

По данным Reuters, из-за взрывов пострадало 19 человек, их госпитализировали. Троих раненых прооперировали. Есть сведения, что ответственность за произошедшее взяла на себя одна из сепаратистских групп.