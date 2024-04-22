В каком состоянии находятся водохранилища в Казахстане

В министерстве водных ресурсов и ирригации сообщили о состоянии водохранилищ в Казахстане к этому часу, передаёт BaigeNews.kz.

Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища составляет 3,6 метра.

Уровень реки Есиль в черте Петропавловска – 1270 см, за сутки он снизился на 4 см. Обстановка в регионе остается напряжённой.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 81%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 63%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.



В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырёх крупных водохранилищ составляет 86%. Все они работают в штатном режиме.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они также работают в штатном режиме.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.

Во всех регионах, кроме ВКО и ЗКО, пик паводков пройден. На водохранилищах продолжаются круглосуточные дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки.