В каких регионах Казахстана самый дорогой уголь

Цены на каменный уголь по итогам сентября 2023 года выросли сразу на 3% за месяц, за год каменный уголь подорожал на 12,3%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

По данным издания, за девять месяцев 2023 года объём добычи каменного угля составил 84,8 млн тонн — на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"За год каменный уголь подорожал на 12,3% — больше, чем в сентябре 2022 года, когда цены выросли на 10,8%. Среди регионов РК наибольшее удорожание угля пришлось на Актюбинскую область: сразу на 39,2%. Следом идут Туркестанская область (на 28,8%) и Алматы (на 23,5%). Меньше всего цены выросли в Алматинской и Карагандинской областях: на 2,3% и на 3,7% соответственно. В Западно-Казахстанской области цены на уголь не изменились, а в Жамбылской — уменьшились на 3,6%", - сообщают аналитики.

Казахстанские шахтёры обеспечивают страну углём практически на 100%. Однако экспорт угля за год сократился сразу на 18,3%, составив за январь–август 2023 года 19,4 млн тонн. Тогда как импорт угля вырос более чем в 1,5 раза, но лишь до 491 тыс. тонн.