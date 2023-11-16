В каких областях родились 20-миллионные жители Казахстана

Согласно показателям базы данных населения 20-миллионными жителями страны стали 5 детей, родившиеся в 8.10 утра 14 ноября 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

"Юбилейные граждане Казахстана появились на свет в областях Ұлытау и Жетісу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них 3 мальчика и 2 девочки. Они родились в 8.10 утра 14 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, дата рождения 20-ти миллионного гражданина была определена с учетом всех имеющихся демографических данных, таких как: число родившихся и умерших, прибывших в Республику Казахстан и выбывших из нее.

Ранее данные по численности населения обрабатывались вручную, и это занимало много времени. Интеграция государственных информационных систем позволила ускорить этот процесс и определить дату рождения 20-миллионого гражданина с большой точностью и в кратчайшие сроки.

По данным бюронацстатистики, в 1991 году численность населения Республики Казахстан составляла 16,4 млн. человек. За годы Независимости население страны выросло на 22,3%.

Наибольший пик рождаемости был зафиксирован в 2021 году и составил 446 тыс. детей.