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В каких госструктурах чаще нарушаются права человека, рассказали участники НПМ
Члены Координационного совета при Уполномоченном по правам человека подвели итоги превентивных посещений закрытых государственных учреждений участниками Национального превентивного механизма за 2021 год. Согласно Консолидированному докладу, наибольшее количество рекомендаций получили учреждения, подведомственные министерству внутренних дел (более 1,7 тысячи) и здравоохранения (порядка 700), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Уполномоченного по правам человека в РК. В НПМ отметили, что порядка 40 процентов рекомендаций, данных правозащитниками, уже выполнены.
Как отметили, в НПМ, количество охватываемых ими учреждений составляет более трёх тысяч по всей республике, включая учреждения правоохранительных органов, системы здравоохранения, образования и социальной службы. В отчётном периоде правозащитники посетили около 500 из них. В рекомендациях в основном поднимались вопросы неудовлетворительных условий содержания, применения пыток и жестокого обращения по отношению к осужденным.
Как рассказал правозащитник Олжас Сыздыков, пытки и жестокое обращение с осужденными возникают не только и не сколько от устаревшей материально-бытовой базы, а в первую очередь от отсутствия чётких стандартов соблюдения прав человека в местах лишения свободы, отсутствия системных знаний у сотрудников в области прав человека и самое главное – недостаточной политической воли для борьбы с пытками.
"К сожалению, стоит признать, что в пенитенциарной системе имеется ряд проблем связанных с материальным обеспечением, над которыми мы продолжаем работать. Подобная диалоговая площадка служит нам большим помощником в нашем стремлении привести исполнение уголовных наказаний в соответствие с международными стандартами. Сейчас нами совместно с частным инвестором прорабатывается вопрос строительства современных учреждений через механизм ГЧП, отвечающих всем стандартам. Кроме того, до 2023 года мы полностью охватим сплошным видеонаблюдением все учреждения", - прокомментировал председатель КУИС МВД Жанат Ешмагамбетов.
В учреждениях системы здравоохранения также выявлены повсеместные проблемы питания пациентов, нарушения норм площади на одного пациента, ограничение права пациентов на ежедневную прогулку и права на уединение.
Член Координационного совета Шахноза Хасанова также отметила необходимость повышения квалификации сотрудников закрытых учреждений министерств здравоохранения и социальной защиты населения по качеству и охвату обучением несовершеннолетних детей, находящихся в закрытых учреждениях.
Вместе с тем, в медицинских организациях нарастает тенденция замены натуральных продуктов различными заменителями (вместо молока – продукт с содержанием молока, вместо сыра – сырный продукт, вместо сока – напиток с заменителями вкуса).
Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова отметила, что Казахстан пока не достиг заявленного обязательства нулевой терпимости к пыткам. В этой связи президент Казахстана в своём Послании народу подчеркнул важность внедрения системного подхода в расследовании преступлений, связанных с пытками, и обьявил решение о закреплении этой функции за Генеральной прокуратурой.
"Понимание об объективности и беспристрастности следствия должно получить окончательное практическое решение. Произвол против достоинства и жизни человека недопустим. В 2022 году принято важное политическое решение Главой государства о передаче медицинской службы из ведения пенитенциарной системы Министерства внутренних дел в Министерство здравоохранения. Это огромная победа. Участники Национального превентивного механизма поднимали данный вопрос более семи лет. По нашему мнению, данное решение не только даёт возможность усилить соблюдение конституционной гарантии права человека на охрану здоровья. Через введение гражданских специалистов в пенитенциарную систему и ранней медицинской фиксации следов пыток мы расширяем возможности профилактики случаев жестокого обращения и сбора доказательств, из-за проблем сбора которых зачастую уголовные дела данной категории прекращаются и не доходят до суда. Виновные лица остаются безнаказанными", - сказала она.
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