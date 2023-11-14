В каких городах Казахстана построят ТЭЦ совместно с российской компанией, рассказали в Минэнерго

Министерство энергетики РК сообщило о строительстве ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск. Согласно договорённостям, достигнутыми в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина, в строительстве ТЭЦ примет участие российская компания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Рассматривается возможность строительства на базе угольной генерации ТЭЦ мощностью 240 МВт в г.Кокшетау, ТЭЦ мощностью 360 МВт в г. Семей и ТЭЦ мощностью 560 МВт в г. Усть-Каменогорск. В настоящее время, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Министерством энергетики РК планируется подписание меморандума с российскими партнерами в лице "Интер РАО - Экспорт" для осуществления вышеназванных проектов", - сообщили в Минэнерго.

В частности, по проекту строительства ТЭЦ в г.Кокшетау в настоящее время имеется технико-экономическое обоснование (ТЭО), согласно которому сметная стоимость составляет 389 млрд тенге (с учетом НДС). Предусматриваются следующие технические показатели электростанции: электрическая мощность – 240 МВт, тепловая мощность – 520 Гкал/час. С учетом дальнейшей газификации города, предусмотрена установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ.

Проект "Строительство ТЭЦ-3 в городе Семей" в настоящее время находится на стадии разработки ТЭО. В этой связи сметная стоимость проекта, а также его технические параметры пока не известны. Ранее акимат Абайской области направил предложение по техническим параметрам новой ТЭЦ: электрическая мощность – до 360 МВт, тепловая мощность – 1200 Гкал/час. Однако окончательные параметры новой станции будут определены во время разработки ТЭО. Срок завершения разработки ТЭО с получением заключения Госэкспертизы – декабрь 2023 года.

Проект "Строительство ТЭЦ-2" в городе Усть-Каменогорск рассматривается на твердом топливе в Левобережной части города, подлежащей 100% централизации и передачи тепла в Правобережную часть города для замещения выбывающей тепловой мощности оборудования среднего давления со строительством тепломагистралей с переходом через р. Иртыш. Разработку ТЭО по данной ТЭЦ планируется осуществить в 2024 году.

Ранее сообщалось, в рамках XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Костанае ожидается подписание документа о реализации трёх ТЭЦ в Казахстане с участием российской стороны.